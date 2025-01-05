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Posted 4 января, 21:31

Published 4 января, 21:31

Modified 5 января, 09:01

Updated 5 января, 09:01

Спортсмены будут состязаться в разных номинациях

В Новосибирской области пройдет чемпионат по ездовому спорту

4 января 2025, 21:31
Фото: vk.com/rozhdestvenskiy_zaezd. Спортсмены будут состязаться в разных номинациях
Традиционный «Рождественский заезд» на собаках состоится в Бердске, сообщают организаторы.

В субботу, 11 января, на спортивной базе «Метелица» в Бердске пройдет традиционный чемпионат и первенство Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта «Рождественский заезд — 2025».

С одной стороны, это спортивное состязание, с другой — яркое зрелище для зрителей. Организаторы приглашают всех гостей старше 6 лет. Для них обещают организовать катание на спортивных собаках, под руководством опытных спортсменов можно будет попробовать себя в роли каюра.

«Гости и спортсмены смогут посетить ярмарку от нашего партнёра Красный кролик, а все вырученные средства ребята отдадут нашим партнёрам и друзьям в приют помощи ездовым собакам Новосибирска», — говорится в сообщении организаторов.

Как проходят состязания, можно посмотреть в небольшом видео.

Изначально ездовой спорт появился в Канаде в 19 веке в качестве увеселения на карнавале, а сейчас это профессиональный спорт со своими правилами. Ограничений по породам нет. Главное, чтобы у собаки было желание бежать вперед.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске продают микроскопическую собаку за 250 тысяч рублей.

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