В Новосибирской области пройдет чемпионат по ездовому спорту

Posted 4 января, 21:31
Published 4 января, 21:31
Modified 5 января, 09:01
Updated 5 января, 09:01
В субботу, 11 января, на спортивной базе «Метелица» в Бердске пройдет традиционный чемпионат и первенство Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта «Рождественский заезд — 2025».
С одной стороны, это спортивное состязание, с другой — яркое зрелище для зрителей. Организаторы приглашают всех гостей старше 6 лет. Для них обещают организовать катание на спортивных собаках, под руководством опытных спортсменов можно будет попробовать себя в роли каюра.
«Гости и спортсмены смогут посетить ярмарку от нашего партнёра Красный кролик, а все вырученные средства ребята отдадут нашим партнёрам и друзьям в приют помощи ездовым собакам Новосибирска», — говорится в сообщении организаторов.
Как проходят состязания, можно посмотреть в небольшом видео.
Изначально ездовой спорт появился в Канаде в 19 веке в качестве увеселения на карнавале, а сейчас это профессиональный спорт со своими правилами. Ограничений по породам нет. Главное, чтобы у собаки было желание бежать вперед.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске продают микроскопическую собаку за 250 тысяч рублей.