В Новосибирской области пройдет чемпионат по ездовому спорту

С одной стороны, это спортивное состязание, с другой — яркое зрелище для зрителей. Организаторы приглашают всех гостей старше 6 лет. Для них обещают организовать катание на спортивных собаках, под руководством опытных спортсменов можно будет попробовать себя в роли каюра.