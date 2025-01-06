Дети едва не погибли из-за упрямства матери в Новосибирске

Posted 6 января, 05:42
Published 6 января, 05:42
Modified 6 января, 05:45
Updated 6 января, 05:45
Все случилось 5 декабря на улице Хилокской. Спасателей вызвала мать. Она сообщила, что в запертой квартире остались ее двое детей. Сама она стояла на лестничной клетке. Дверь захлопнулась внезапно.
Сотрудники МАСС оперативно прибыли на вызов. Со слов женщины, внутри жилья была включена плита, так как она готовила еду. Ей предложили отключить электричество в квартире, на что она отказалась. С ее слов, дети могли испугаться темноты. Путям долгих уговоров все же электричество отключили.
Когда спасатели вошли в квартиру, она уже вся была в дыму. Там сгорела еда. Из-за упрямства матери едва не погибли двое детей 2022 и 2023 года рождения. Они могли получить смертельную дозу угарного газа.