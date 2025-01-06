Дети едва не погибли из-за упрямства матери в Новосибирске

Сотрудники МАСС оперативно прибыли на вызов. Со слов женщины, внутри жилья была включена плита, так как она готовила еду. Ей предложили отключить электричество в квартире, на что она отказалась. С ее слов, дети могли испугаться темноты. Путям долгих уговоров все же электричество отключили.