Грядет конец света: жуткое пророчество Ванги на 2025 год

Настоящее имя прорицательницы — Вангелия Пандева Гуштерова. Родилась в 1911 году в Болгарии и ослепла в юности после торнадо, которое, по её словам, открыло ей доступ к видениям будущего. Несмотря на скептическое отношение со стороны научного сообщества, считается, что к ней обращались за советом и простые люди, и влиятельные личности.