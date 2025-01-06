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Posted 6 января, 13:11

Published 6 января, 13:11

Modified 6 января, 13:11

Updated 6 января, 13:11

Масштабный взрыв

Грядет конец света: жуткое пророчество Ванги на 2025 год

6 января 2025, 13:11
Фото: Изображение Midjourney. Масштабный взрыв
Одно из самых тревожных предсказаний принадлежит легендарной прорицательнице Ванге, которую часто называют «балканским Нострадамусом».

Кто такая Ванга?

Настоящее имя прорицательницы — Вангелия Пандева Гуштерова. Родилась в 1911 году в Болгарии и ослепла в юности после торнадо, которое, по её словам, открыло ей доступ к видениям будущего. Несмотря на скептическое отношение со стороны научного сообщества, считается, что к ней обращались за советом и простые люди, и влиятельные личности.

После её смерти в 1996 году она стала символом для тех, кто верит в прорицания, а также предметом споров среди критиков. Многие её предсказания трактуются уже постфактум, что позволяет интерпретировать их в пользу различных событий.

Ванга
Ванга. Фото: Архивное фото

Предсказания на 2025 год

Ванга оставила предсказания на многие столетия вперёд, но именно 2025 год выделяется как начало глобальных изменений. Вот основные пророчества:

Конфликт в Европе

По словам Ванги, именно в 2025 году начнётся разрушительная война на европейском континенте, которая повлечёт за собой массовые потери и гуманитарную катастрофу. Она предсказывала, что этот конфликт станет катализатором для дальнейших глобальных потрясений.

Природные катаклизмы

2025 год ознаменуется серьёзными природными бедствиями. Среди них — извержение спящих вулканов, разрушительные наводнения и землетрясение на западном побережье США. Эти события, по предсказаниям, приведут к массовому переселению и гибели людей.

Геополитические изменения

Прорицательница предвидела усиление роли России на международной арене. Она рассказала о сильном лидере, который будет препятствовать коллективному Западу.

Масштабный взрыв
Масштабный взрыв. Фото: Изображение Midjourney

Научные достижения

Ванга предсказала значительный прорыв в медицине — появление искусственных органов, которые радикально изменят трансплантологию. Более того, она говорила о прогрессе в лечении рака, который может привести к его полному излечению.

Другие предсказания Ванги

Предсказания Ванги выходят далеко за рамки 2025 года. Вот несколько наиболее интересных прогнозов:

  • 2028 год: начало освоения Венеры.

  • 2033 год: полное таяние ледников и глобальное повышение уровня моря.

  • 2043 год: установление мусульманского правления в Европе.

  • 2076 год: возвращение коммунизма как доминирующей идеологии.

  • 2130 год: первый контакт с инопланетной цивилизацией.

  • 2170 год: глобальная засуха, превращающая большую часть Земли в пустыню.

  • 3797 год: Земля становится непригодной для жизни, человечество покидает планету.

  • 5079 год: окончательный конец света.

Природные катаклизмы
Природные катаклизмы. Фото: Изображение Midjourney

Критический взгляд

Многие из предсказаний Ванги вызывают сомнения. Скептики утверждают, что её прогнозы слишком расплывчаты, чтобы их можно было однозначно интерпретировать, и что большая часть информации о ней — это мифы и легенды, сложившиеся после её смерти.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Пророчество#2025 год#Конец света#Ванга
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