Грядет конец света: жуткое пророчество Ванги на 2025 год

Posted 6 января, 13:11
Published 6 января, 13:11
Modified 6 января, 13:11
Updated 6 января, 13:11
Настоящее имя прорицательницы — Вангелия Пандева Гуштерова. Родилась в 1911 году в Болгарии и ослепла в юности после торнадо, которое, по её словам, открыло ей доступ к видениям будущего. Несмотря на скептическое отношение со стороны научного сообщества, считается, что к ней обращались за советом и простые люди, и влиятельные личности.
После её смерти в 1996 году она стала символом для тех, кто верит в прорицания, а также предметом споров среди критиков. Многие её предсказания трактуются уже постфактум, что позволяет интерпретировать их в пользу различных событий.
Ванга оставила предсказания на многие столетия вперёд, но именно 2025 год выделяется как начало глобальных изменений. Вот основные пророчества:
По словам Ванги, именно в 2025 году начнётся разрушительная война на европейском континенте, которая повлечёт за собой массовые потери и гуманитарную катастрофу. Она предсказывала, что этот конфликт станет катализатором для дальнейших глобальных потрясений.
2025 год ознаменуется серьёзными природными бедствиями. Среди них — извержение спящих вулканов, разрушительные наводнения и землетрясение на западном побережье США. Эти события, по предсказаниям, приведут к массовому переселению и гибели людей.
Прорицательница предвидела усиление роли России на международной арене. Она рассказала о сильном лидере, который будет препятствовать коллективному Западу.
Ванга предсказала значительный прорыв в медицине — появление искусственных органов, которые радикально изменят трансплантологию. Более того, она говорила о прогрессе в лечении рака, который может привести к его полному излечению.
Предсказания Ванги выходят далеко за рамки 2025 года. Вот несколько наиболее интересных прогнозов:
2028 год: начало освоения Венеры.
2033 год: полное таяние ледников и глобальное повышение уровня моря.
2043 год: установление мусульманского правления в Европе.
2076 год: возвращение коммунизма как доминирующей идеологии.
2130 год: первый контакт с инопланетной цивилизацией.
2170 год: глобальная засуха, превращающая большую часть Земли в пустыню.
3797 год: Земля становится непригодной для жизни, человечество покидает планету.
5079 год: окончательный конец света.
Многие из предсказаний Ванги вызывают сомнения. Скептики утверждают, что её прогнозы слишком расплывчаты, чтобы их можно было однозначно интерпретировать, и что большая часть информации о ней — это мифы и легенды, сложившиеся после её смерти.