Известная художница из Новосибирска погибла в страшном ДТП

Posted 6 января, 09:49
Published 6 января, 09:49
Modified 6 января, 09:51
Updated 6 января, 09:51
Все произошло 4 января на территории Болотнинского района. Мария Коровина вместе с коллегами отправилась в командировку в Томск. На трассе случилось столкновение двух машин, в одной из которых сидела художница.
Женщина скончалась в реанимации. Ей было 35 лет. У нее остались близкие и маленькая дочка. Коллеги выражают искренние соболезнования в связи с гибелью художницы.
Ранее мы рассказали, как в Новосибирске лихач на BMW избежал наказание за ДТП с 7 машинами. Он выплатил всем потерпевшим компенсации. Также мы писали, как в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка.