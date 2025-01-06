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Posted 6 января, 09:49

Published 6 января, 09:49

Modified 6 января, 09:51

Updated 6 января, 09:51

Женщина погибла

Известная художница из Новосибирска погибла в страшном ДТП

6 января 2025, 09:49
Фото: 1MI. Женщина погибла
Новосибирская художница погибла в страшном ДТП, о чем сообщили в творческой студии, где работала женщина.

Все произошло 4 января на территории Болотнинского района. Мария Коровина вместе с коллегами отправилась в командировку в Томск. На трассе случилось столкновение двух машин, в одной из которых сидела художница.

Женщина скончалась в реанимации. Ей было 35 лет. У нее остались близкие и маленькая дочка. Коллеги выражают искренние соболезнования в связи с гибелью художницы.

Ранее мы рассказали, как в Новосибирске лихач на BMW избежал наказание за ДТП с 7 машинами. Он выплатил всем потерпевшим компенсации. Также мы писали, как в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Гибель#18+
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