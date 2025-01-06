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Posted 6 января, 05:17

Published 6 января, 05:17

Modified 6 января, 05:17

Updated 6 января, 05:17

Пенсия придет раньше срока

Пенсионеры из Новосибирской области в январе 2025 получат выплаты раньше срока

6 января 2025, 05:17
Фото: 1MI. Пенсия придет раньше срока
Новосибирские пенсионеры получат увеличенные пенсии и первые выплаты в январе раньше установленной даты, о чем сообщили в отделении Социального фонда России по Новосибирской области.

В январе 2025 года впервые увеличили выплаты не только для тех пенсионеров, кто не работает, но и для трудоустроенных граждан.

В Новосибирской области насчитывается 586,5 тысяч неработающих пенсионеров. Средняя пенсия после индексации возросла на 1,8 тысячи рублей и теперь составляет 24,5 тысячи рублей. У работающих пенсионеров средний размер пенсии увеличился на 1600 рублей.

Кроме того, на 7,3% повысили стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая теперь составляет 8728,73 рубля.

Обычно денежные переводы осуществляются 11 и 21 числа каждого месяца. Однако поскольку 11 января выпадает на субботу, выплаты будут сделаны раньше — 10 января.

Индексация пенсий в 2025 году: как изменится размер пособий
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Пенсии#Индексация#Пенсионеры#Социальный фонд России
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