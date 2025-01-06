Пенсионеры из Новосибирской области в январе 2025 получат выплаты раньше срока

Posted 6 января, 05:17
Published 6 января, 05:17
Modified 6 января, 05:17
Updated 6 января, 05:17
В январе 2025 года впервые увеличили выплаты не только для тех пенсионеров, кто не работает, но и для трудоустроенных граждан.
В Новосибирской области насчитывается 586,5 тысяч неработающих пенсионеров. Средняя пенсия после индексации возросла на 1,8 тысячи рублей и теперь составляет 24,5 тысячи рублей. У работающих пенсионеров средний размер пенсии увеличился на 1600 рублей.
Кроме того, на 7,3% повысили стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая теперь составляет 8728,73 рубля.
Обычно денежные переводы осуществляются 11 и 21 числа каждого месяца. Однако поскольку 11 января выпадает на субботу, выплаты будут сделаны раньше — 10 января.