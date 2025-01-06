Подрядчик новосибирской станции метро «Спортивная» сменил гендиректора

Posted 6 января, 08:17
Published 6 января, 08:17
Modified 6 января, 08:19
Updated 6 января, 08:19
Должность гендиректора «СпецТрансСтрой» занял Александр Ельцов. Пост он возглавил с 27 декабря 2024 года.
Гендиректор сменил арестованного Сергей Арапова. Его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Ущерб составил 87 млн рублей. Также от его действий мог быть причинен ущерб еще на 43 млн рублей.
Отметим, что компания-подрядчик возводила станцию метро «Спортивная», а также ремонтировала Октябрьский мост. С ней расторгли договор из-за вовремя невыполненных работ. Произошло это в прошлом августе. Станцию не могут открыть уже два года.