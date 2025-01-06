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Posted 6 января, 08:17

Published 6 января, 08:17

Modified 6 января, 08:19

Updated 6 января, 08:19

Назначен новый гендиректор

Подрядчик новосибирской станции метро «Спортивная» сменил гендиректора

6 января 2025, 08:17
Фото: atas.info. Назначен новый гендиректор
Раскрыто имя гендиректора подрядной компании по строительству станции метро «Спортивная», о чем говорят данные ЕГРЮЛ.

Должность гендиректора «СпецТрансСтрой» занял Александр Ельцов. Пост он возглавил с 27 декабря 2024 года.

Гендиректор сменил арестованного Сергей Арапова. Его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Ущерб составил 87 млн рублей. Также от его действий мог быть причинен ущерб еще на 43 млн рублей.

Отметим, что компания-подрядчик возводила станцию метро «Спортивная», а также ремонтировала Октябрьский мост. С ней расторгли договор из-за вовремя невыполненных работ. Произошло это в прошлом августе. Станцию не могут открыть уже два года.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мошенничество#Ущерб#Договор#СпецТрансСтрой
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