Тренды 2025 года: модные советы от стилиста

Posted 6 января, 04:33
Published 6 января, 04:33
Modified 6 января, 04:33
Updated 6 января, 04:33
Мода 2025 года предлагает широкие возможности для самовыражения. Стилисты подчеркивают, что современные тенденции сосредоточены на удобстве, натуральности и экспериментах.
«В 2025 году идет тенденция к тому, что мы выбираем себя, удобство, расслабленную одежду. Но, вместе с тем, возвращаются приталенные силуэты, то есть акцент на женственность», — отмечает стилист Екатерина Левина из Новосибирска в разговоре с atas.info.
В моде также останутся необычность, неказистость и ассиметрия. Асимметричный крой остается популярным, позволяя создавать уникальные образы. Юбки с неровным подолом, блузки с асимметричными вырезами и необычные застежки брюк будут востребованы в новом сезоне. Вместе с ними популярны «неправильные украшения» со смешением форм, материалов и цветов.
«Сейчас такое время, что модно самовыражаться, пробовать новые силуэты, многослойность, экспериментировать, сочетать несочетаемое», — говорит эксперт.
Самыми популярными цветами в 2025 году станут винный и мокка (коричневый). Институт Pantone объявил оттенок Mocha Mousse главным цветом 2025 года. Этот теплый коричневый тон, названный «новым черным», стал лидером коллекций модных дизайнеров. Он гармонирует с природными оттенками: голубым, зеленым, песочным, что позволяет создавать стильные комбинации.
Вместе с шоколадным в тренде насыщенные цвета «лиловое вино» и «райский коралловый» — идеальный выбор для аксессуаров или акцентных деталей.
«В целом модно всё, но главное, как вы это стилизуете и преподносите. Поэтому, стоит отказаться от шаблонов и от вещей, которые не радуют и висят мертвым грузом в ваших шкафах, расхламляйтесь, пробуйте новое и будьте собой», — заключает стилист.
Также рекомендуется не гнаться за всеми трендами сразу. Стоит выбрать 1-2 предпочтительных ипытаться экспериментировать только с ними.