atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 04:33

Published 6 января, 04:33

Modified 6 января, 04:33

Updated 6 января, 04:33

Модный показ

Тренды 2025 года: модные советы от стилиста

6 января 2025, 04:33
Фото: 1MI. Модный показ

Стилист из Новосибирска рассказала о трендах на 2025 год

Новосибирский стилист Екатерина Левина рассказала, что будет на пике популярности среди модниц в 2025 году.

Мода 2025 года предлагает широкие возможности для самовыражения. Стилисты подчеркивают, что современные тенденции сосредоточены на удобстве, натуральности и экспериментах.

«В 2025 году идет тенденция к тому, что мы выбираем себя, удобство, расслабленную одежду. Но, вместе с тем, возвращаются приталенные силуэты, то есть акцент на женственность», — отмечает стилист Екатерина Левина из Новосибирска в разговоре с atas.info.

В моде также останутся необычность, неказистость и ассиметрия. Асимметричный крой остается популярным, позволяя создавать уникальные образы. Юбки с неровным подолом, блузки с асимметричными вырезами и необычные застежки брюк будут востребованы в новом сезоне. Вместе с ними популярны «неправильные украшения» со смешением форм, материалов и цветов.

«Неправильные» образы 2025 года
«Неправильные» образы 2025 года. Фото: popularnews.ru
«Сейчас такое время, что модно самовыражаться, пробовать новые силуэты, многослойность, экспериментировать, сочетать несочетаемое», — говорит эксперт.

Самыми популярными цветами в 2025 году станут винный и мокка (коричневый). Институт Pantone объявил оттенок Mocha Mousse главным цветом 2025 года. Этот теплый коричневый тон, названный «новым черным», стал лидером коллекций модных дизайнеров. Он гармонирует с природными оттенками: голубым, зеленым, песочным, что позволяет создавать стильные комбинации.

Цвет года
Цвет года. Фото: popularnews.ru

Вместе с шоколадным в тренде насыщенные цвета «лиловое вино» и «райский коралловый» — идеальный выбор для аксессуаров или акцентных деталей.

«В целом модно всё, но главное, как вы это стилизуете и преподносите. Поэтому, стоит отказаться от шаблонов и от вещей, которые не радуют и висят мертвым грузом в ваших шкафах, расхламляйтесь, пробуйте новое и будьте собой», — заключает стилист.

Также рекомендуется не гнаться за всеми трендами сразу. Стоит выбрать 1-2 предпочтительных ипытаться экспериментировать только с ними.

Гнев богов. В 2025 году ожидаются рекордные магнитные бури — график
Узнать подробнее
Читайте также:
Что подорожает в 2025 году: эксперты назвали, что обойдется в копеечку уже с 1 январяШокирующий прогноз — кофе подорожает на 50% в 2025 годуГороскоп на 2025 год: что звезды готовят каждому знаку в год Зеленой Деревянной змеи
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мода#Стилист#Тренды#Тренды 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика