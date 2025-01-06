Тренды 2025 года: модные советы от стилиста

В моде также останутся необычность, неказистость и ассиметрия. Асимметричный крой остается популярным, позволяя создавать уникальные образы. Юбки с неровным подолом, блузки с асимметричными вырезами и необычные застежки брюк будут востребованы в новом сезоне. Вместе с ними популярны «неправильные украшения» со смешением форм, материалов и цветов.