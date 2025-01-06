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Posted 6 января, 06:15

Published 6 января, 06:15

Modified 6 января, 06:15

Updated 6 января, 06:15

Женщина выиграла

Уроженка Новосибирска выиграла миллион рублей 1 января 2025

6 января 2025, 06:15
Фото: 1MI. Женщина выиграла
Уроженка Новосибирска стала миллионершей 1 января 2025, о чем сообщили в государственной лотерее.

Выиграла в лотерею Ксения Лушина. Она родилась в Новосибирске. В настоящий момент сибирячка живет в Московской области.

Лотерейный билет она приобрела за компанию. Ранее женщина никогда не выигрывала, но 1 января 2025 года ей крупно повезло. Она стала победительницей, которой достался миллион рублей.

Куда потратить деньги Ксения еще не решила. В свою удачу она поверила не сразу. Сейчас сибирячка лишь строит дальнейшие планы.

Примечательно, но 1 января по миллиону рублей забрали сразу три жителя Новосибирской области.

Фото: Столото
Стало известно, куда тратят жители Новосибирска свои выигранные миллионы
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