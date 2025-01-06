Уроженка Новосибирска выиграла миллион рублей 1 января 2025

Posted 6 января, 06:15
Published 6 января, 06:15
Modified 6 января, 06:15
Updated 6 января, 06:15
Выиграла в лотерею Ксения Лушина. Она родилась в Новосибирске. В настоящий момент сибирячка живет в Московской области.
Лотерейный билет она приобрела за компанию. Ранее женщина никогда не выигрывала, но 1 января 2025 года ей крупно повезло. Она стала победительницей, которой достался миллион рублей.
Куда потратить деньги Ксения еще не решила. В свою удачу она поверила не сразу. Сейчас сибирячка лишь строит дальнейшие планы.
Примечательно, но 1 января по миллиону рублей забрали сразу три жителя Новосибирской области.