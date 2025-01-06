В Новосибирск возвращаются снегопады с похолоданием

Posted 6 января, 02:52
Published 6 января, 02:52
Modified 6 января, 02:54
Updated 6 января, 02:54
6 и 7 января ожидается -8…-9. Погода будет пасмурная. С 8 числа в регион придут снегопады. Обильный снег пройдет всю неделю.
При этом 9 января станет самым прохладным днем, когда столбик термометра покажет -12 днем и -15 ночью. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».
О сильных снегопадах с похолоданием предупреждает и сайт gismeteo. В ночь с 9 на 10 похолодает до -14, а в ночь с 10 на 11 до -16. Снегопады нагрянут с 8 числа.