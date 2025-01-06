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Posted 6 января, 02:52

Published 6 января, 02:52

Modified 6 января, 02:54

Updated 6 января, 02:54

В регионе похолодает

В Новосибирск возвращаются снегопады с похолоданием

6 января 2025, 02:52
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В регионе похолодает
В Новосибирской области скоро станет снова холодно, о чем говорят данные погодных сервисов.

6 и 7 января ожидается -8…-9. Погода будет пасмурная. С 8 числа в регион придут снегопады. Обильный снег пройдет всю неделю.

При этом 9 января станет самым прохладным днем, когда столбик термометра покажет -12 днем и -15 ночью. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».

О сильных снегопадах с похолоданием предупреждает и сайт gismeteo. В ночь с 9 на 10 похолодает до -14, а в ночь с 10 на 11 до -16. Снегопады нагрянут с 8 числа.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы возмущены платным катком, который работает на набережной Оби, и как в мэрии объяснили взимание платы за посещение части городской набережной.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Снег#Похолодание
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