В Новосибирске гонщик на BMW избежал наказание за ДТП с 7 автомобилями

Posted 6 января, 03:28
Published 6 января, 03:28
Modified 6 января, 03:28
Updated 6 января, 03:28
Все случилось летом в центре города, у станции метро «Гагаринская». В тот день водитель за рулем дорогой BMW врезался на огромной скорости сразу в семь машин. Он чудом не задел пешеходов, ведь этот участок весьма проходимый.
Управлял автомобилем 24-летний Никита Веретин. Сначала его обвинили в умышленном причинении чужого имущества, а затем статью переквалифицировали в неосторожное причинение вреда.
Ответственности за ДТП на Красном проспекте гонщику удалось избежать. Он выплатит всем потерпевшим компенсации за причиненный вред. Ему выписали штраф, размер которого не уточняется.