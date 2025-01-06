atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 03:28

Published 6 января, 03:28

Modified 6 января, 03:28

Updated 6 января, 03:28

Лихач избежал серьезного наказания

В Новосибирске гонщик на BMW избежал наказание за ДТП с 7 автомобилями

6 января 2025, 03:28
Фото: Изображение Midjourney. Лихач избежал серьезного наказания
В Новосибирске лихачу на BMW удалось избежать наказания за массовое ДТП, о чем говорят данные суда.

Все случилось летом в центре города, у станции метро «Гагаринская». В тот день водитель за рулем дорогой BMW врезался на огромной скорости сразу в семь машин. Он чудом не задел пешеходов, ведь этот участок весьма проходимый.

Управлял автомобилем 24-летний Никита Веретин. Сначала его обвинили в умышленном причинении чужого имущества, а затем статью переквалифицировали в неосторожное причинение вреда.

Ответственности за ДТП на Красном проспекте гонщику удалось избежать. Он выплатит всем потерпевшим компенсации за причиненный вред. Ему выписали штраф, размер которого не уточняется.

Фото: АСТ-54
В Новосибирской области в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовое ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Новосибирской областиВ Новосибирской области на трассе «Иртыш» в ДТП погиб мужчинаВ Новосибирске пьяного лихача отправили в изолятор после побега с места ДТП
#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика