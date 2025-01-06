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Posted 6 января, 08:00

Published 6 января, 08:00

Modified 6 января, 08:02

Updated 6 января, 08:02

Женщину будут судить

В Новосибирске выкинувшей младенца в мусорку матери обжаловали приговор

6 января 2025, 08:00
Фото: Изображение Midjourney. Женщину будут судить
В Новосибирске дело матери, выкинувшей младенца в мусорку, снова будут пересматривать в суде, сообщает ее защитник.

Молодую мать снова будут судить за то, что та едва не угробила своего сына, выбросив его в мусорку. Произошло все в феврале 2024 года. Женщина тайно родила и выбросила ребенка на помойку.

Спустя несколько секунд крик услышал мимопроходящий мужчина. Он решил посмотреть, что за звуки и был в шоке, когда увидел там ребенка. Благодаря действиям новосибирца младенца удалось спасти.

Мать нашли быстро. Ее обвинили в покушении на убийство. Вскоре женщина выслушала приговор: шесть лет колонии. Однако адвокат решил обжаловать данное решение и у него получилось, пишет КП-Новосибирск. Теперь дело рассмотрят вновь.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Приговор#Мать
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