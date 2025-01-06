В Новосибирске выкинувшей младенца в мусорку матери обжаловали приговор

Posted 6 января, 08:00
Published 6 января, 08:00
Modified 6 января, 08:02
Updated 6 января, 08:02
Молодую мать снова будут судить за то, что та едва не угробила своего сына, выбросив его в мусорку. Произошло все в феврале 2024 года. Женщина тайно родила и выбросила ребенка на помойку.
Спустя несколько секунд крик услышал мимопроходящий мужчина. Он решил посмотреть, что за звуки и был в шоке, когда увидел там ребенка. Благодаря действиям новосибирца младенца удалось спасти.
Мать нашли быстро. Ее обвинили в покушении на убийство. Вскоре женщина выслушала приговор: шесть лет колонии. Однако адвокат решил обжаловать данное решение и у него получилось, пишет КП-Новосибирск. Теперь дело рассмотрят вновь.