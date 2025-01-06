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Posted 6 января, 11:05

Published 6 января, 11:05

Modified 6 января, 11:07

Updated 6 января, 11:07

Пострадали люди

В Новосибирской области в ДТП пострадали три человека

6 января 2025, 11:05
Фото: 1MI. Пострадали люди
Несколько человек пострадали в ДТП в Новосибирской области, о чем сообщается в соцсетях.

Все случилось на трассе «Иртыш» днем 6 января. На дороге столкнулись два автомобиля марки Volvo XC70 и Toyota Corolla. По данным очевидцев, один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Из-за столкновения пострадали люди. Всего в больницу были госпитализированы три человека. Какие именно они получили травмы, неизвестно.

Ранее мы сообщали, как известная художница из Новосибирска погибла в страшном ДТП. Женщина ехала в командировку с коллегами. Также мы писали, как лихач на BMW избежал наказание за ДТП с 7 машинами.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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