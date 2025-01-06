В Новосибирской области в ДТП пострадали три человека

Posted 6 января, 11:05
Published 6 января, 11:05
Modified 6 января, 11:07
Updated 6 января, 11:07
Все случилось на трассе «Иртыш» днем 6 января. На дороге столкнулись два автомобиля марки Volvo XC70 и Toyota Corolla. По данным очевидцев, один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
Из-за столкновения пострадали люди. Всего в больницу были госпитализированы три человека. Какие именно они получили травмы, неизвестно.
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