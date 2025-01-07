Бетмен, Дед Мороз и зайцы открыли карнавальный заплыв на сапах в Новосибирске

Posted 7 января, 07:55
Published 7 января, 07:55
Modified 7 января, 07:57
Updated 7 января, 07:57
Мероприятие прошло в районе кудряшовской протоки, месте, где вода не замерзает даже в самые холодные зимние дни. С этим фактом и была связана идея провести заплыв, который не только открыл сезон для любителей сапов, но и привнес дух праздника и веселья в холодную зимнюю атмосферу, сообщает ЧС-Инфо.
Карнавальный заплыв собрал множество участников, которые решили не только насладиться активным отдыхом, но и выделиться необычными костюмами. Большинство участников выбрали новогоднюю тематику: кто-то стал лесными животными, кто-то — любимыми персонажами, такими как Дед Мороз и Снегурочка. Впрочем, среди ярких персонажей был и один неожиданный выбор — Бетмен.
Все участники, как и традиция костюмированных заплывов, не только соревновались в ловкости и умении управлять сапами, но и создавали тем самым атмосферу настоящего праздника.