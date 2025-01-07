Бетмен, Дед Мороз и зайцы открыли карнавальный заплыв на сапах в Новосибирске

Мероприятие прошло в районе кудряшовской протоки, месте, где вода не замерзает даже в самые холодные зимние дни. С этим фактом и была связана идея провести заплыв, который не только открыл сезон для любителей сапов, но и привнес дух праздника и веселья в холодную зимнюю атмосферу, сообщает ЧС-Инфо.