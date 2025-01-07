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Posted 7 января, 07:55

Published 7 января, 07:55

Modified 7 января, 07:57

Updated 7 января, 07:57

Бэтмен на сапе

Бетмен, Дед Мороз и зайцы открыли карнавальный заплыв на сапах в Новосибирске

7 января 2025, 07:55
Фото: ЧС-Инфо. Бэтмен на сапе

В Новосибирске Бетмен, Дед Мороз и зайцы устроили карнавальный заплыв на сапах

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
6 января 2025 года в Новосибирске состоялся необычный и яркий карнавальный заплыв на сапах, который стал отличным стартом нового сезона водных активностей.

Мероприятие прошло в районе кудряшовской протоки, месте, где вода не замерзает даже в самые холодные зимние дни. С этим фактом и была связана идея провести заплыв, который не только открыл сезон для любителей сапов, но и привнес дух праздника и веселья в холодную зимнюю атмосферу, сообщает ЧС-Инфо.

Дед Мороз на сапе
Дед Мороз на сапе. Фото: ЧС-Инфо

Карнавальный заплыв собрал множество участников, которые решили не только насладиться активным отдыхом, но и выделиться необычными костюмами. Большинство участников выбрали новогоднюю тематику: кто-то стал лесными животными, кто-то — любимыми персонажами, такими как Дед Мороз и Снегурочка. Впрочем, среди ярких персонажей был и один неожиданный выбор — Бетмен.

Девушка в парике на сапе
Девушка в парике на сапе. Фото: ЧС-Инфо

Все участники, как и традиция костюмированных заплывов, не только соревновались в ловкости и умении управлять сапами, но и создавали тем самым атмосферу настоящего праздника.

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