Генпрокуратура вновь требует ужесточить приговор экс-прокурору Новосибирской области

История началась в мае 2024 года, когда Центральный районный суд Новосибирска признал Андрея Турбина виновным в получении крупной взятки. По данным следствия, за 3 млн рублей и $1 тысячу бывший прокурор обещал помочь с переквалификацией обвинения на более мягкую статью и предоставлять информацию о ходе расследования. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы и штрафа в размере 15,2 миллиона рублей. В этом деле посредником выступил предприниматель Сергей Белоус. Он получил условный срок в три года и обязан выплатить штраф в 9,167 миллиона рублей.