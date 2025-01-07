Генпрокуратура вновь требует ужесточить приговор экс-прокурору Новосибирской области

Posted 7 января, 08:39
Published 7 января, 08:39
Modified 7 января, 08:41
Updated 7 января, 08:41
История началась в мае 2024 года, когда Центральный районный суд Новосибирска признал Андрея Турбина виновным в получении крупной взятки. По данным следствия, за 3 млн рублей и $1 тысячу бывший прокурор обещал помочь с переквалификацией обвинения на более мягкую статью и предоставлять информацию о ходе расследования. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы и штрафа в размере 15,2 миллиона рублей. В этом деле посредником выступил предприниматель Сергей Белоус. Он получил условный срок в три года и обязан выплатить штраф в 9,167 миллиона рублей.
Генеральная прокуратура сочла приговор недостаточно строгим. В апелляции, поданной в Новосибирский областной суд, представители обвинения настаивали на ужесточении наказания. Они требовали назначить Андрею Турбину 9,5 лет лишения свободы и штраф в 51 миллион рублей, а Сергею Белоусу — 7,5 лет реального срока и 30 миллионов рублей штрафа. Однако 2 октября 2024 года областной суд оставил первоначальное решение без изменений.
Теперь Генпрокуратура предпринимает очередную попытку пересмотра дела, считая, что вынесенный приговор не соответствует тяжести совершённых преступлений. Какое решение примет кассационный суд — остаётся под вопросом.