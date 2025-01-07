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Posted 7 января, 06:54

Published 7 января, 06:54

Modified 7 января, 06:56

Updated 7 января, 06:56

Фото с матча с «Нефтехимиком»

ХК «Сибирь» уступил «Нефтехимику» в матче за попадание в плей-офф

7 января 2025, 06:54
Фото: ХК «Сибирь». Фото с матча с «Нефтехимиком»
В понедельник, 6 января 2025 года, в Нижнекамске состоялась важная встреча между хоккейными клубами «Нефтехимик» и «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч оказался неудачным для новосибирской команды.

Несмотря на начальное преимущество новосибирцев, которые открыли счёт благодаря шайбе Кирилла Рассказова, хозяева льда смогли переломить ход игры и одержать победу с минимальным отрывом — 2:1. В ответ на гол Рассказова Григорий Селезнев и Владислав Леонтьев обеспечили свою команду преимуществом, и, несмотря на несколько опасных моментов у ворот «Нефтехимика», «Сибирь» так и не смогла сравнять счёт.

Этот матч стал поворотным для обеих команд. Для «Нефтехимика» победа стала долгожданной, прерывая серию из шести поражений подряд, а для «Сибири» — первым поражением после пяти успешных матчей. Тренер новосибирцев Вадим Епанчинцев отметил, что после забитой шайбы команда утратила инициативу, что привело к проигрышу. Отсутствие ключевых игроков, таких как Тейлор Бек и Энди Андреофф, также сказалось на результате, и теперь «Сибирь» делит восьмую позицию Восточной конференции с «Нефтехимиком», набравшим одинаковое количество очков. В следующем матче новосибирская команда встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, где будет стремиться вернуть себе утраченные позиции.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Сибирь#Матч#Соревнования
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