ХК «Сибирь» уступил «Нефтехимику» в матче за попадание в плей-офф

Этот матч стал поворотным для обеих команд. Для «Нефтехимика» победа стала долгожданной, прерывая серию из шести поражений подряд, а для «Сибири» — первым поражением после пяти успешных матчей. Тренер новосибирцев Вадим Епанчинцев отметил, что после забитой шайбы команда утратила инициативу, что привело к проигрышу. Отсутствие ключевых игроков, таких как Тейлор Бек и Энди Андреофф, также сказалось на результате, и теперь «Сибирь» делит восьмую позицию Восточной конференции с «Нефтехимиком», набравшим одинаковое количество очков. В следующем матче новосибирская команда встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, где будет стремиться вернуть себе утраченные позиции.