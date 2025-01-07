ХК «Сибирь» уступил «Нефтехимику» в матче за попадание в плей-офф

Posted 7 января, 06:54
Published 7 января, 06:54
Modified 7 января, 06:56
Updated 7 января, 06:56
Несмотря на начальное преимущество новосибирцев, которые открыли счёт благодаря шайбе Кирилла Рассказова, хозяева льда смогли переломить ход игры и одержать победу с минимальным отрывом — 2:1. В ответ на гол Рассказова Григорий Селезнев и Владислав Леонтьев обеспечили свою команду преимуществом, и, несмотря на несколько опасных моментов у ворот «Нефтехимика», «Сибирь» так и не смогла сравнять счёт.
Этот матч стал поворотным для обеих команд. Для «Нефтехимика» победа стала долгожданной, прерывая серию из шести поражений подряд, а для «Сибири» — первым поражением после пяти успешных матчей. Тренер новосибирцев Вадим Епанчинцев отметил, что после забитой шайбы команда утратила инициативу, что привело к проигрышу. Отсутствие ключевых игроков, таких как Тейлор Бек и Энди Андреофф, также сказалось на результате, и теперь «Сибирь» делит восьмую позицию Восточной конференции с «Нефтехимиком», набравшим одинаковое количество очков. В следующем матче новосибирская команда встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, где будет стремиться вернуть себе утраченные позиции.