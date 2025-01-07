Когда Крещение Господне в 2025 году — дата и народные традиции

Согласно Евангелию, крещение Иисуса Христа произошло на реке Иордан, где проповедовал и крестил людей Иоанн Предтеча. В момент погружения Иисуса в воду открылись небеса, Святой Дух сошёл на Него в виде голубя, а голос Бога Отца провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».