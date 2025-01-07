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Posted 7 января, 04:11

Published 7 января, 04:11

Modified 7 января, 04:11

Updated 7 января, 04:11

Крещенские купания

Когда Крещение Господне в 2025 году — дата и народные традиции

7 января 2025, 04:11
Фото: Иван Колодеев. atas.info. Крещенские купания
Крещение Господне, известное также как Богоявление, занимает особое место среди двунадесятых праздников православной церкви. Ежегодно 19 января христиане вспоминают событие, которое стало духовным началом служения Иисуса Христа и явлением Святой Троицы.

Суть Крещения Господне

Согласно Евангелию, крещение Иисуса Христа произошло на реке Иордан, где проповедовал и крестил людей Иоанн Предтеча. В момент погружения Иисуса в воду открылись небеса, Святой Дух сошёл на Него в виде голубя, а голос Бога Отца провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».

Это событие стало первым явлением Пресвятой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Оно обозначило начало общественного служения Христа и стало символом очищения, покаяния и духовного обновления.

История празднования уходит корнями в апостольские времена. Уже в III веке Крещение упоминалось в богословских трудах, а к IV веку его начали отмечать как отдельный праздник, отделив от Рождества.

Сегодня этот день сохраняет своё глубокое значение, напоминая о необходимости покаяния и духовного преображения.

Женщина крестится
Женщина крестится. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Дата Крещения Господне в 2025 году

Крещение Господне всегда отмечается 19 января, завершая Рождественские святки. Этот непереходящий праздник символизирует чистоту, обновление и единение с Богом.

Традиции на Крещения Господне

Освящение воды

Одной из главных традиций является великое освящение воды, которое проводится 18 и 19 января. Эта вода, именуемая святой агиасмой, считается исцеляющей и хранится верующими на протяжении года.

Священник набирает воду
Священник набирает воду. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Крещенские купания

На Руси давно появилась традиция окунаться в прорубь, символизирующую Иордан. Вырубаемые во льду кресты освящаются, и тысячи людей принимают участие в этом обряде, считая его символом очищения.

Однако церковь подчёркивает: купания — это лишь народный обычай. Главное в этот день — молитва, посещение храма и добрые дела.

Народные приметы и обычаи

Крещение всегда окружали многочисленные приметы. Например:

  • Снежная буря в этот день сулит хороший урожай.
  • Ясная погода может предвещать засушливое лето.
  • Люди, родившиеся в день Крещения, считаются особыми, находящимися под покровительством Бога.
Колокола
Колокола. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Интересные факты

  • В 2024 году более 1,1 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях.
  • Великая картина Александра Иванова «Явление Христа народу» увековечила это событие.
  • Во многих регионах России для удобства верующих оборудуются специальные проруби с лестницами и пунктами обогрева.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Религия#Крещение#Троица#Народные приметы#Иисус Христос#Крещение Господне
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