Когда Крещение Господне в 2025 году — дата и народные традиции

Posted 7 января, 04:11
Published 7 января, 04:11
Modified 7 января, 04:11
Updated 7 января, 04:11
Согласно Евангелию, крещение Иисуса Христа произошло на реке Иордан, где проповедовал и крестил людей Иоанн Предтеча. В момент погружения Иисуса в воду открылись небеса, Святой Дух сошёл на Него в виде голубя, а голос Бога Отца провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».
Это событие стало первым явлением Пресвятой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Оно обозначило начало общественного служения Христа и стало символом очищения, покаяния и духовного обновления.
История празднования уходит корнями в апостольские времена. Уже в III веке Крещение упоминалось в богословских трудах, а к IV веку его начали отмечать как отдельный праздник, отделив от Рождества.
Сегодня этот день сохраняет своё глубокое значение, напоминая о необходимости покаяния и духовного преображения.
Крещение Господне всегда отмечается 19 января, завершая Рождественские святки. Этот непереходящий праздник символизирует чистоту, обновление и единение с Богом.
Одной из главных традиций является великое освящение воды, которое проводится 18 и 19 января. Эта вода, именуемая святой агиасмой, считается исцеляющей и хранится верующими на протяжении года.
На Руси давно появилась традиция окунаться в прорубь, символизирующую Иордан. Вырубаемые во льду кресты освящаются, и тысячи людей принимают участие в этом обряде, считая его символом очищения.
Однако церковь подчёркивает: купания — это лишь народный обычай. Главное в этот день — молитва, посещение храма и добрые дела.
Крещение всегда окружали многочисленные приметы. Например: