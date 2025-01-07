McDonald’s намекает на возможное возвращение в Россию

Posted 7 января, 08:09
Published 7 января, 08:09
Modified 7 января, 08:11
Updated 7 января, 08:11
После внезапного ухода с российского рынка весной 2022 года, McDonald’s снова становится темой горячих обсуждений. Появились слухи о том, что легендарная сеть быстрого питания может вернуться в Россию. Эти разговоры подогреваются регистрацией более 50 товарных знаков, включая продукты, напитки, доставку и даже «Университет Гамбургерологии».
Эксперты считают, что регистрация товарных знаков — это шаг на перспективу. Пока геополитическая ситуация остаётся нестабильной, компания, вероятно, готовит почву для возвращения, чтобы сохранить за собой место на российском рынке.
Мнения россиян о возвращении сети разделились. Одни ждут возвращения McDonald’s, считая его эталоном качества и символом стабильности. Другие же радуются развитию отечественных брендов и считают, что уход иностранных компаний дал шанс местным игрокам.
Первый ресторан сети открылся в Москве в 1990 году, но в итоге ушел с российского рынка после 24 февраля 2022 года. После его ухода пустоту попыталась заполнить сеть «Вкусно — и точка», предложив схожее меню.