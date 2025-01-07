McDonald’s намекает на возможное возвращение в Россию

После внезапного ухода с российского рынка весной 2022 года, McDonald’s снова становится темой горячих обсуждений. Появились слухи о том, что легендарная сеть быстрого питания может вернуться в Россию. Эти разговоры подогреваются регистрацией более 50 товарных знаков, включая продукты, напитки, доставку и даже «Университет Гамбургерологии».