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Posted 7 января, 08:09

Published 7 января, 08:09

Modified 7 января, 08:11

Updated 7 января, 08:11

Логотип McDonald’s

McDonald’s намекает на возможное возвращение в Россию

7 января 2025, 08:09
Фото: 1MI. Логотип McDonald’s

McDonald’s может вернуться в Россию

McDonald’s зарегистрировал десятки товарных знаков в России, чем вызвал волну обсуждений в сети о возможно возвращении ресторанов быстрого питания в страну.

После внезапного ухода с российского рынка весной 2022 года, McDonald’s снова становится темой горячих обсуждений. Появились слухи о том, что легендарная сеть быстрого питания может вернуться в Россию. Эти разговоры подогреваются регистрацией более 50 товарных знаков, включая продукты, напитки, доставку и даже «Университет Гамбургерологии».

Новые логотипы
Новые логотипы. Фото: Роспатент

Эксперты считают, что регистрация товарных знаков — это шаг на перспективу. Пока геополитическая ситуация остаётся нестабильной, компания, вероятно, готовит почву для возвращения, чтобы сохранить за собой место на российском рынке.

Мнения россиян о возвращении сети разделились. Одни ждут возвращения McDonald’s, считая его эталоном качества и символом стабильности. Другие же радуются развитию отечественных брендов и считают, что уход иностранных компаний дал шанс местным игрокам.

Первый ресторан сети открылся в Москве в 1990 году, но в итоге ушел с российского рынка после 24 февраля 2022 года. После его ухода пустоту попыталась заполнить сеть «Вкусно — и точка», предложив схожее меню.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Россия#Санкции#Макдоналдс#Еда#Ресторан#McDonald’s
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