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Posted 7 января, 06:27

Published 7 января, 06:27

Modified 7 января, 06:29

Updated 7 января, 06:29

Станция метро в Новосибирске

Метро в Новосибирске готовят к продлению — во сколько обойдется первый этап

7 января 2025, 06:27
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Станция метро в Новосибирске

В Новосибирске первый этап продления линии метро оценивают в 3 млрд рублей

На первый этап продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена будет выделено почти 3 миллиарда рублей, о чем свидетельствуют данные портала госзакупок.

В Новосибирске стартовал важный этап расширения метрополитена. Мэрия города объявила конкурс на разработку проектной документации для продления Дзержинской линии, оценив его в 133,6 миллиона рублей. Проект, который планируется реализовать в несколько этапов, начнется с строительства перегонного тоннеля длиной 528 метров, соединяющего станции «Золотая Нива» и «Березовая роща». Документация должна быть завершена до 14 января 2025 года, после чего подрядчик получит 300 дней для выполнения всех работ.

Этот проект является лишь первым шагом в масштабном плане по улучшению инфраструктуры Новосибирска. До 2030 года власти города планируют не только продлить Дзержинскую линию, но и расширить Ленинскую, а также построить новое метродепо.

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