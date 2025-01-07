Метро в Новосибирске готовят к продлению — во сколько обойдется первый этап

Posted 7 января, 06:27
Published 7 января, 06:27
Modified 7 января, 06:29
Updated 7 января, 06:29
В Новосибирске стартовал важный этап расширения метрополитена. Мэрия города объявила конкурс на разработку проектной документации для продления Дзержинской линии, оценив его в 133,6 миллиона рублей. Проект, который планируется реализовать в несколько этапов, начнется с строительства перегонного тоннеля длиной 528 метров, соединяющего станции «Золотая Нива» и «Березовая роща». Документация должна быть завершена до 14 января 2025 года, после чего подрядчик получит 300 дней для выполнения всех работ.
Этот проект является лишь первым шагом в масштабном плане по улучшению инфраструктуры Новосибирска. До 2030 года власти города планируют не только продлить Дзержинскую линию, но и расширить Ленинскую, а также построить новое метродепо.