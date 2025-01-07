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Posted 7 января, 07:46

Published 7 января, 07:46

Modified 7 января, 07:48

Updated 7 января, 07:48

Митя Фомин

Митя Фомин сделал откровение из своего детства

7 января 2025, 07:46
Фото: соцсети певца. Митя Фомин

Новосибирский певец Митя Фомин вспомнил, как в детстве праздновал Новый год

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Певец из Новосибирска Митя Фомин поделился воспоминаниями о праздновании Нового года, который из года в год повторялся в его семье.

В своем блоге Митя описал атмосферу того самого детского праздника, который был особенным не только для него, но и для его родных. Каждый Новый год начинался с долгожданной и запоминающейся традиции — накануне праздника его отец приносил в дом настоящую живую ёлку. Причем в Сибири всегда было принято ставить именно настоящие деревья, и чаще всего это была пихта. Артист рассказал, как они украшали ёлку, ставя ее в пятилитровую банку из-под огурцов и закрепляя ствол веревками. Дерево могло стоять в доме до марта, и с ним, конечно, было связано не только много радости, но и неудобства.

Певец не ограничился только воспоминаниями о праздниках. В своем блоге он также поделился мыслями о жизни в целом и важности поддержания внутреннего баланса. «Нужно влюбиться в жизнь, и она ответит тебе взаимностью», — написал артист. Он подчеркнул, что, несмотря на всю информацию, доступную сегодня о здоровье и питании, самым важным остается подход к жизни с позитивом и верой в лучшее. Это философия Фомина, которая помогает ему поддерживать хорошую физическую форму. Ведь регулярные тренировки, правильное питание (отказ от лапши, риса, картошки и сахара) и уход за собой помогают певцу оставаться в отличной форме.

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