Новосибирские пенсионеры получат двойную индексацию пенсий в феврале 2025 года

Posted 7 января, 10:21
Published 7 января, 10:21
Modified 7 января, 10:23
Updated 7 января, 10:23
Такой механизм сработал в январе 2025 года, когда пожилые граждане, включая пенсионеров из Сибирского федерального округа, получили проиндексированные пенсии. Первое повышение составило 7,3% — это показатель инфляции за 2024 год.
Однако уже в первые месяцы 2025 года инфляция значительно ускорилась, достигнув 9,6–9,8%. Это превысило прогнозы, что стало причиной для принятия решения о второй индексации.
По данным Минтруда, дополнительное увеличение пенсий пройдет в феврале 2025 года. Это связано с необходимостью привести размер выплат в соответствие с фактической инфляцией. Согласно предварительным расчетам, прибавка составит около 500 рублей.
Для пожилых граждан такие меры обеспечивают поддержку их доходов на фоне роста цен. Пенсионеры смогут получить вторую индексацию сразу после утверждения окончательных данных Росстатом. Ожидается, что эта информация станет доступной в середине января.