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Posted 7 января, 10:21

Published 7 января, 10:21

Modified 7 января, 10:23

Updated 7 января, 10:23

Кошелек с монетами

Новосибирские пенсионеры получат двойную индексацию пенсий в феврале 2025 года

7 января 2025, 10:21
Фото: 1MI. Кошелек с монетами
С 2025 года федеральные власти изменили подход к расчету пенсий: теперь их индексация проводится с учетом инфляции за прошедший год, но если уровень инфляции в новом году окажется выше, предусмотрена дополнительная корректировка выплат.

Такой механизм сработал в январе 2025 года, когда пожилые граждане, включая пенсионеров из Сибирского федерального округа, получили проиндексированные пенсии. Первое повышение составило 7,3% — это показатель инфляции за 2024 год.

Однако уже в первые месяцы 2025 года инфляция значительно ускорилась, достигнув 9,6–9,8%. Это превысило прогнозы, что стало причиной для принятия решения о второй индексации.

По данным Минтруда, дополнительное увеличение пенсий пройдет в феврале 2025 года. Это связано с необходимостью привести размер выплат в соответствие с фактической инфляцией. Согласно предварительным расчетам, прибавка составит около 500 рублей.

Для пожилых граждан такие меры обеспечивают поддержку их доходов на фоне роста цен. Пенсионеры смогут получить вторую индексацию сразу после утверждения окончательных данных Росстатом. Ожидается, что эта информация станет доступной в середине января.

Индексация пенсий в 2025 году: как изменится размер пособий
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсии#Индексация#Инфляция#Пенсионеры#Минтруд#Рост цен
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