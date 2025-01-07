Новосибирских автомобилистов могут начать штрафовать за перекусы за рулем

Согласно проекту изменений, который уже прошел согласование и может быть подписан в ближайшее время, водителям, нарушающим правила, грозят штрафы. Камеры видеофиксации смогут фиксировать не только использование мобильных телефонов, но и все объекты, находящиеся в руках водителей. Это может включать не только смартфоны, но и чашки с кофе, банки с энергетиками, упаковки с перекусами, сигареты и даже яблоки.