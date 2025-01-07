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Posted 7 января, 05:21

Published 7 января, 05:21

Modified 7 января, 05:23

Updated 7 января, 05:23

Водитель с банкой в руке

Новосибирских автомобилистов могут начать штрафовать за перекусы за рулем

7 января 2025, 05:21
Фото: Изображение Midjourney. Водитель с банкой в руке
Скоро новосибирские автомобилисты могут оказаться под угрозой штрафов за привычку перекусывать и курить за рулём. Министерство транспорта России предложило внести изменения в правила дорожного движения.

Согласно проекту изменений, который уже прошел согласование и может быть подписан в ближайшее время, водителям, нарушающим правила, грозят штрафы. Камеры видеофиксации смогут фиксировать не только использование мобильных телефонов, но и все объекты, находящиеся в руках водителей. Это может включать не только смартфоны, но и чашки с кофе, банки с энергетиками, упаковки с перекусами, сигареты и даже яблоки.

Эксперты подчеркивают, что на данный момент не существует прямого запрета на еду или напитки за рулём. Однако они отмечают, что такие действия могут отвлекать водителей, что, в свою очередь, может привести к нарушению правил дорожного движения и даже ДТП.

Проект поправок в ПДД расширяет список запрещённых для водителей действий. Уже сейчас в России запрещено использовать мобильные телефоны за рулём без специальной подставки, за что предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей. Теперь же в список запрещённых объектов могут попасть и другие предметы, которые могут отвлекать водителя: кофе, энергетики, еда, электронные сигареты и даже сигареты обычные.

Десятки штрафующих водителей камер появились в Новосибирской области
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Штрафы#Курение#Автомобилисты#Правила дорожного движения
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