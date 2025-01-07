Новосибирских автомобилистов могут начать штрафовать за перекусы за рулем

Posted 7 января, 05:21
Published 7 января, 05:21
Modified 7 января, 05:23
Updated 7 января, 05:23
Согласно проекту изменений, который уже прошел согласование и может быть подписан в ближайшее время, водителям, нарушающим правила, грозят штрафы. Камеры видеофиксации смогут фиксировать не только использование мобильных телефонов, но и все объекты, находящиеся в руках водителей. Это может включать не только смартфоны, но и чашки с кофе, банки с энергетиками, упаковки с перекусами, сигареты и даже яблоки.
Эксперты подчеркивают, что на данный момент не существует прямого запрета на еду или напитки за рулём. Однако они отмечают, что такие действия могут отвлекать водителей, что, в свою очередь, может привести к нарушению правил дорожного движения и даже ДТП.
Проект поправок в ПДД расширяет список запрещённых для водителей действий. Уже сейчас в России запрещено использовать мобильные телефоны за рулём без специальной подставки, за что предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей. Теперь же в список запрещённых объектов могут попасть и другие предметы, которые могут отвлекать водителя: кофе, энергетики, еда, электронные сигареты и даже сигареты обычные.