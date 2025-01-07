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Posted 7 января, 03:25

Published 7 января, 03:25

Modified 7 января, 03:27

Updated 7 января, 03:27

Место трагедии

Под Новосибирском не нашли нарушений на трассе, где погибла 10-летняя девочка

7 января 2025, 03:25
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области. Место трагедии
Минтранс Новосибирской области провел экспертизу трассы, на которой в ДТП погибла 10-летняя девочка.

В Новосибирской области ведётся расследование обстоятельств смертельного ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Трагедия произошла 2 января 2025 года на участке автодороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», недалеко от 75-го километра.

Семья возвращалась домой в Новосибирск из Ордынского района. По словам водителя, который является отцом погибшей девочки, их автомобиль занесло на обледеневшей трассе, после чего машина перевернулась и вылетела в кювет. Ситуацию осложняли погодные условия: сильная метель существенно ограничивала видимость.

В рамках следственных мероприятий региональный Минтранс совместно с Госавтоинспекцией провели проверку состояния дорожного покрытия. По официальным данным, трасса была приведена в соответствие с действующими нормативами, а подрядные организации своевременно выполнили очистку участка от снега и льда.

Несмотря на это, прокуратура региона инициировала дополнительные проверки и экспертизы, чтобы детально изучить все аспекты случившегося.

Региональное министерство транспорта выразило глубокие соболезнования семье, пережившей невосполнимую утрату. Трагедия вновь поставила под вопрос достаточность и качество мер по обеспечению безопасности на дорогах в зимний период.

В Новосибирской области в ДТП пострадали три человека
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Дети#ДТП#Авария#Метель#Трагедия#Экспертиза#Минтранс
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