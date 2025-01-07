Под Новосибирском не нашли нарушений на трассе, где погибла 10-летняя девочка

Семья возвращалась домой в Новосибирск из Ордынского района. По словам водителя, который является отцом погибшей девочки, их автомобиль занесло на обледеневшей трассе, после чего машина перевернулась и вылетела в кювет. Ситуацию осложняли погодные условия: сильная метель существенно ограничивала видимость.