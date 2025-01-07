Повышение тарифов ЖКХ в 2025 году в Новосибирской области — как изменятся цены

Posted 7 января, 05:00
Published 7 января, 05:00
Modified 7 января, 05:02
Updated 7 января, 05:02
Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирске составит в среднем 11,9%. В некоторых случаях максимальное повышение может достичь 13,5%. Это означает, что жители города должны будут учитывать увеличение своих расходов на коммунальные услуги.
Согласно заявлениям главы регионального департамента по тарифам, Гарея Асмодьярова, изменения затронут множество коммунальных услуг. В частности, тарифы на холодную воду вырастут на 11,9%, на горячую воду — на 12,1%, а стоимость отопления и электричества увеличится на 12,6%. Стоимость капитального ремонта также будет повышена — с 2025 года она составит 19,29 рубля за квадратный метр.
Причиной этого повышения являются новые федеральные правила, по которым власти определяют предельный диапазон роста тарифов ЖКХ в различных регионах. Этот диапазон колеблется от 8,6% до 21,1%, и каждый субъект Российской Федерации вправе установить собственные тарифы в пределах указанного диапазона.
Для Новосибирска этот процесс привел к среднему повышению в 11,9%, что также будет отражаться на различных сферах жизни горожан. Важно отметить, что изменения коснутся не только коммунальных услуг, но и плат за капитальный ремонт, который также является значимой статьей расходов для жильцов многоквартирных домов.