Повышение тарифов ЖКХ в 2025 году в Новосибирской области — как изменятся цены

Для Новосибирска этот процесс привел к среднему повышению в 11,9%, что также будет отражаться на различных сферах жизни горожан. Важно отметить, что изменения коснутся не только коммунальных услуг, но и плат за капитальный ремонт, который также является значимой статьей расходов для жильцов многоквартирных домов.