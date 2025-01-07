Скидки на проезд в Новосибирске вернутся только через месяц

Posted 7 января, 06:13
Published 7 января, 06:13
Modified 7 января, 08:02
Updated 7 января, 08:02
С 7 февраля 2025 года в Новосибирске снова заработает тариф «Сетевая поездка», который позволит пассажирам сэкономить на пересадках в городском транспорте. Как сообщает оператор «Сбертройка», новые условия вступят в силу для пользователей «Карты жителя Новосибирской области». Основное изменение — увеличение времени, в течение которого пассажиры могут пересаживаться между различными видами транспорта. При пересадке с одного троллейбуса или трамвая на другой в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной. Также сохраняется льгота на автобусные маршруты — пересадки между автобусами из списка в течение 1,5 часов будут бесплатными.
Для тех, кто планирует пересаживаться на метро, тоже предусмотрены скидки: пересадки с трамваев и троллейбусов на станции «Площадь Маркса» и «Заельцовская» обойдутся пассажирам в половину стоимости. Чтобы воспользоваться этими выгодными условиями, пассажиры должны привязать свою карту «Тройка» к «Карте жителя Новосибирской области». Это можно сделать через портал karta.nso.ru или мобильное приложение «Карта жителя НСО». Уже сегодня доступна скидка в 1 рубль для пользователей, подключивших тариф «Единый проездной».
Кроме привычных скидок, вводятся и новые условия. Теперь пассажиры смогут воспользоваться скидками не только при одной пересадке, но и при двух. В течение 1,5 часов за первую пересадку нужно будет заплатить полную стоимость с учетом скидки в 1 рубль, за вторую — ничего, а за третью пересадку — 50% стоимости. Дополнительно увеличен срок действия скидки с 60 до 90 минут, что позволит более гибко планировать поездки по городу.