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Posted 7 января, 06:13

Published 7 января, 06:13

Modified 7 января, 08:02

Updated 7 января, 08:02

Водитель за рулем

Скидки на проезд в Новосибирске вернутся только через месяц

7 января 2025, 06:13
Фото: 1MI. Водитель за рулем

В Новосибирске сетевые тарифы на поездки вернутся 7 февраля

С 7 февраля 2025 года в Новосибирске возобновляется действие сетевых тарифов для городского общественного транспорта, которые предполагают скидки до 100% при пересадках.

С 7 февраля 2025 года в Новосибирске снова заработает тариф «Сетевая поездка», который позволит пассажирам сэкономить на пересадках в городском транспорте. Как сообщает оператор «Сбертройка», новые условия вступят в силу для пользователей «Карты жителя Новосибирской области». Основное изменение — увеличение времени, в течение которого пассажиры могут пересаживаться между различными видами транспорта. При пересадке с одного троллейбуса или трамвая на другой в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной. Также сохраняется льгота на автобусные маршруты — пересадки между автобусами из списка в течение 1,5 часов будут бесплатными.

Для тех, кто планирует пересаживаться на метро, тоже предусмотрены скидки: пересадки с трамваев и троллейбусов на станции «Площадь Маркса» и «Заельцовская» обойдутся пассажирам в половину стоимости. Чтобы воспользоваться этими выгодными условиями, пассажиры должны привязать свою карту «Тройка» к «Карте жителя Новосибирской области». Это можно сделать через портал karta.nso.ru или мобильное приложение «Карта жителя НСО». Уже сегодня доступна скидка в 1 рубль для пользователей, подключивших тариф «Единый проездной».

Кроме привычных скидок, вводятся и новые условия. Теперь пассажиры смогут воспользоваться скидками не только при одной пересадке, но и при двух. В течение 1,5 часов за первую пересадку нужно будет заплатить полную стоимость с учетом скидки в 1 рубль, за вторую — ничего, а за третью пересадку — 50% стоимости. Дополнительно увеличен срок действия скидки с 60 до 90 минут, что позволит более гибко планировать поездки по городу.

В Новосибирске начнут пользоваться картой «Тройка» в общественном транспорте
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Тарифы#Скидки#Троллейбусы#Общественный транспорт#Трамваи#Метрополитен
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