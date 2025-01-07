Скидки на проезд в Новосибирске вернутся только через месяц

С 7 февраля 2025 года в Новосибирске снова заработает тариф «Сетевая поездка», который позволит пассажирам сэкономить на пересадках в городском транспорте. Как сообщает оператор «Сбертройка», новые условия вступят в силу для пользователей «Карты жителя Новосибирской области». Основное изменение — увеличение времени, в течение которого пассажиры могут пересаживаться между различными видами транспорта. При пересадке с одного троллейбуса или трамвая на другой в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной. Также сохраняется льгота на автобусные маршруты — пересадки между автобусами из списка в течение 1,5 часов будут бесплатными.