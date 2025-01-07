atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 10:48

Published 7 января, 10:48

Modified 7 января, 10:50

Updated 7 января, 10:50

Открытый колодец

Смертельная ловушка: новосибирцы обеспокоены новой опасностью на улицах

7 января 2025, 10:48
Фото: АСТ-54. Открытый колодец

В Новосибирске местные жители обеспокоены открытыми люками

Жители Новосибирска заметили несколько открытых люков в Калининском районе, на что пожаловались в соцсетях.

В Новосибирске жители заметили два открытых люка на улице Мясниковой, недалеко от пешеходной зоны. Сообщение об этом появилось 7 января в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На размещенных фотографиях видно, что колодцы находятся между сугробами, что делает их почти незаметными, особенно в темное время суток. Люди опасаются, что прохожие могут случайно провалиться.

«Такое ощущение, что кто-то просто взял и решил устроить ловушку. В темноте ничего не видно — настоящая угроза для всех, особенно для детей», — написал один из пользователей под постом.
Открытый колодец
Открытый колодец
Открытый колодец
Открытый колодец. Фото: АСТ-54

Кто и зачем снял крышки с колодцев, пока неизвестно. Местные жители предполагают, что это могли сделать злоумышленники, чтобы сдать крышки на металлолом.

«На таких улицах особенно опасно. Люди идут по тротуару, думая, что это безопасное место, а тут — открытые люки. Почему коммунальные службы не следят за этим?» — возмущается новосибирец Илья.

Жители также отмечают, что из-за большого количества снега люки становятся невидимыми, а приближающийся вечер только усугубляет ситуацию. На момент написания статьи неизвестно, как долго люки оставались в таком состоянии. Местные жители обратились в коммунальные службы с просьбой устранить опасность.

Повышение тарифов ЖКХ в 2025 году в Новосибирской области — как изменятся цены
Узнать подробнее
Читайте также:
Аварийное отключение электричества в Новосибирске затронуло 641 домПрокуратура проверит аварийное отключение отопления в НовосибирскеТарифы ЖКХ в Новосибирской области увеличатся в 2025 году
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Соцсети#Снег#Безопасность#Коммунальные службы#Угроза#Пешеходная зона#Металлолом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика