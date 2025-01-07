Смертельная ловушка: новосибирцы обеспокоены новой опасностью на улицах

Posted 7 января, 10:48
Published 7 января, 10:48
Modified 7 января, 10:50
Updated 7 января, 10:50
В Новосибирске жители заметили два открытых люка на улице Мясниковой, недалеко от пешеходной зоны. Сообщение об этом появилось 7 января в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На размещенных фотографиях видно, что колодцы находятся между сугробами, что делает их почти незаметными, особенно в темное время суток. Люди опасаются, что прохожие могут случайно провалиться.
«Такое ощущение, что кто-то просто взял и решил устроить ловушку. В темноте ничего не видно — настоящая угроза для всех, особенно для детей», — написал один из пользователей под постом.
Кто и зачем снял крышки с колодцев, пока неизвестно. Местные жители предполагают, что это могли сделать злоумышленники, чтобы сдать крышки на металлолом.
«На таких улицах особенно опасно. Люди идут по тротуару, думая, что это безопасное место, а тут — открытые люки. Почему коммунальные службы не следят за этим?» — возмущается новосибирец Илья.
Жители также отмечают, что из-за большого количества снега люки становятся невидимыми, а приближающийся вечер только усугубляет ситуацию. На момент написания статьи неизвестно, как долго люки оставались в таком состоянии. Местные жители обратились в коммунальные службы с просьбой устранить опасность.