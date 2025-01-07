Снежные завалы и экстремальные морозы придут в Новосибирскую область

Posted 7 января, 09:40
Published 7 января, 09:40
Modified 7 января, 09:42
Updated 7 января, 09:42
С 7 по 15 января температура в Новосибирске будет колебаться от -6 до -8 градусов днем, а ночью может опускаться до -14°C. Погода будет пасмурной и снежной, с небольшими колебаниями температуры в пределах -5…-12°C. Снегопады, по прогнозам, продолжатся, а к концу недели, 11 и 12 января, температура останется на уровне -5…-6°C с возможными прояснениями и слабым снегом.
Однако самым сильным похолоданием в январе, по словам синоптиков, станет вторая половина месяца. С 18 по 25 января в Новосибирск нагрянут настоящие трескучие морозы. Температура в ночные часы может опуститься до -30°C, а днем столбик термометра будет колебаться между -18 и -24°C. Это пониженное значение температуры ожидается не только в Новосибирске, но и в окрестных районах, где ночные морозы могут достичь -33°C.
Осадки в январе будут в пределах нормы: снег в городе выпадает почти ежедневно в первой и второй декаде месяца. Среднее количество осадков ожидается в пределах 10-33 мм, что соответствует нормам для этого периода. Однако, по словам специалистов, снег будет не только создавать снежные завалы, но и повышать уровень травматизма на дорогах, особенно с учетом неожиданных снежных заносов.