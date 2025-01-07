atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 09:40

Published 7 января, 09:40

Modified 7 января, 09:42

Updated 7 января, 09:42

Снегопад ночью

Снежные завалы и экстремальные морозы придут в Новосибирскую область

7 января 2025, 09:40
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Снегопад ночью
Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидаются снегопады и заметное понижение температуры, что может привести к сильным морозам и сильным снегопадам.

С 7 по 15 января температура в Новосибирске будет колебаться от -6 до -8 градусов днем, а ночью может опускаться до -14°C. Погода будет пасмурной и снежной, с небольшими колебаниями температуры в пределах -5…-12°C. Снегопады, по прогнозам, продолжатся, а к концу недели, 11 и 12 января, температура останется на уровне -5…-6°C с возможными прояснениями и слабым снегом.

Однако самым сильным похолоданием в январе, по словам синоптиков, станет вторая половина месяца. С 18 по 25 января в Новосибирск нагрянут настоящие трескучие морозы. Температура в ночные часы может опуститься до -30°C, а днем столбик термометра будет колебаться между -18 и -24°C. Это пониженное значение температуры ожидается не только в Новосибирске, но и в окрестных районах, где ночные морозы могут достичь -33°C.

Осадки в январе будут в пределах нормы: снег в городе выпадает почти ежедневно в первой и второй декаде месяца. Среднее количество осадков ожидается в пределах 10-33 мм, что соответствует нормам для этого периода. Однако, по словам специалистов, снег будет не только создавать снежные завалы, но и повышать уровень травматизма на дорогах, особенно с учетом неожиданных снежных заносов.

В Новосибирске фигуры Деда Мороза и Снегурочки из грязи возмутили горожан
Узнать подробнее
Читайте также:
Бетмен, Дед Мороз и зайцы открыли карнавальный заплыв на сапах в НовосибирскеТворцы из Москвы, Якутии и ЛНР: как пройдет юбилейный фестиваль снежных скульптурЖители Новосибирска самостоятельно чистят снег в детских садах
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Зима#Снег#Мороз#Снегопад#Прогноз погоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика