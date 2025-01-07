Снежные завалы и экстремальные морозы придут в Новосибирскую область

Однако самым сильным похолоданием в январе, по словам синоптиков, станет вторая половина месяца. С 18 по 25 января в Новосибирск нагрянут настоящие трескучие морозы. Температура в ночные часы может опуститься до -30°C, а днем столбик термометра будет колебаться между -18 и -24°C. Это пониженное значение температуры ожидается не только в Новосибирске, но и в окрестных районах, где ночные морозы могут достичь -33°C.