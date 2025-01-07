Страховые пенсии в Новосибирской области проиндексированы на 7,3%

Posted 7 января, 03:03
Published 7 января, 03:03
Modified 7 января, 03:05
Updated 7 января, 03:05
В 2025 году пенсии в России были проиндексированы на 7,3%. Повышение коснулось как пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, так и тех, кто уже завершил свою карьеру.
Для неработающих пенсионеров средняя пенсия выросла на 1,8 тысячи рублей и теперь составляет 24,5 тысячи рублей.
Работающие пенсионеры также ощутили увеличение своих выплат — в среднем на 1,6 тысячи рублей. При завершении трудовой деятельности этим гражданам будет произведен перерасчет пенсии, учитывающий все индексации, которые они не получали в период работы.
Особенностью текущего года стало впервые за длительное время включение работающих пенсионеров в программу индексации. Этот шаг стал важным достижением, направленным на поддержку граждан пожилого возраста, которые продолжают трудиться.
Помимо пенсий, были увеличены и другие показатели. Стоимость одного пенсионного коэффициента выросла с 133,05 рублей до 142,76 рублей, а фиксированная часть страховой пенсии теперь составляет 8 728,73 рублей. Кроме того, индексация затронула выплаты для пенсионеров с инвалидностью и тех, кто получает пенсии в связи с утратой кормильца.
Для пенсионеров, чьи доходы ниже прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области на уровне 14 945 рублей, предусмотрены дополнительные региональные надбавки.