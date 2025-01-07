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Posted 7 января, 03:03

Published 7 января, 03:03

Modified 7 января, 03:05

Updated 7 января, 03:05

Деньги в руках

Страховые пенсии в Новосибирской области проиндексированы на 7,3%

7 января 2025, 03:03
Фото: 1MI. Деньги в руках
В 2025 году пенсии в России были проиндексированы на 7,3%. Повышение коснулось как пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, так и тех, кто уже завершил свою карьеру.

В 2025 году пенсии в России были проиндексированы на 7,3%. Повышение коснулось как пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, так и тех, кто уже завершил свою карьеру.

Для неработающих пенсионеров средняя пенсия выросла на 1,8 тысячи рублей и теперь составляет 24,5 тысячи рублей.

Работающие пенсионеры также ощутили увеличение своих выплат — в среднем на 1,6 тысячи рублей. При завершении трудовой деятельности этим гражданам будет произведен перерасчет пенсии, учитывающий все индексации, которые они не получали в период работы.

Особенностью текущего года стало впервые за длительное время включение работающих пенсионеров в программу индексации. Этот шаг стал важным достижением, направленным на поддержку граждан пожилого возраста, которые продолжают трудиться.

Помимо пенсий, были увеличены и другие показатели. Стоимость одного пенсионного коэффициента выросла с 133,05 рублей до 142,76 рублей, а фиксированная часть страховой пенсии теперь составляет 8 728,73 рублей. Кроме того, индексация затронула выплаты для пенсионеров с инвалидностью и тех, кто получает пенсии в связи с утратой кормильца.

Для пенсионеров, чьи доходы ниже прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области на уровне 14 945 рублей, предусмотрены дополнительные региональные надбавки.

Пенсионеры из Новосибирской области в январе 2025 получат выплаты раньше срока
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Индексация#Пенсионеры#Инвалидность#Пенсия#Страховые пенсии#Трудовая деятельность
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