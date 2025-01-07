Страховые пенсии в Новосибирской области проиндексированы на 7,3%

Помимо пенсий, были увеличены и другие показатели. Стоимость одного пенсионного коэффициента выросла с 133,05 рублей до 142,76 рублей, а фиксированная часть страховой пенсии теперь составляет 8 728,73 рублей. Кроме того, индексация затронула выплаты для пенсионеров с инвалидностью и тех, кто получает пенсии в связи с утратой кормильца.