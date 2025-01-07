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Posted 7 января, 03:46

Published 7 января, 03:46

Modified 7 января, 03:48

Updated 7 января, 03:48

Работа сотрудников правоохранительных оргнов

Топоры, вилки и клинки: топ-10 предметов, которые новосибирцы берут с собой в суд

7 января 2025, 03:46
Фото: ГУФССП по Новосибирской области. Работа сотрудников правоохранительных оргнов

В Новосибирске обвиняемы чаще всего приносят в суд топоры и вилки

За 2024 год новосибирцы пытались пронести в суд сотни запрещенных предметов, сообщает ГУФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы, обеспечивающие безопасность в зданиях судов, подвели итоги прошедшего года и составили список самых необычных и опасных предметов, которые посетители пытались пронести через контрольно-пропускные пункты. Несмотря на строгий контроль, изъятые вещи порой удивляют даже самых опытных сотрудников службы.

Вот список изъятых предметов, попавших под запрет:

  1. Клинок, спрятанный в трости

    Элегантная на вид трость оказалась оружием. Этот предмет вызвал особое удивление приставов.

  2. Самодельная рогатка

    Кажется, будто предмет из детства, но его могли использовать с явно неигровыми намерениями.

  3. Пусковое устройство «Сигнал охотника»

    Этот инструмент для подачи звуковых сигналов также попал в число запрещённых.

  4. Патрон калибра 9 мм

    Сложно представить, зачем посетителю понадобилось приносить в суд боеприпасы.

  5. Нож, спрятанный в сложенном зонте

    Казалось бы, обычный зонт, но внутри скрывалось опасное лезвие.

  6. Самодельный клинок в трости

    Настоящий шедевр креативности, хотя и совершенно недопустимый в суде.

  7. Медицинский скальпель

    Инструмент хирурга стал неожиданным гостем в списке изъятых вещей.

  8. Туристический топор

    Подходит для вылазок на природу, но явно не для посещения суда.

  9. Брючный ремень с пряжкой, содержащей ножи

    Этот ремень оказался двойным сюрпризом для судебных приставов.

  10. Набор вилок

    Обычные столовые приборы в контексте безопасности вызвали вопросы, но были изъяты наравне с другими опасными предметами.

Такие предметы могли представлять угрозу для участников судебных процессов, судей и посетителей зданий. Приставы ежедневно проверяют сотни граждан, чтобы гарантировать безопасность в судах. За попытку пронести запрещённые предметы посетителям грозит административное наказание согласно статье 17.3 КоАП РФ. Эта мера призвана обеспечить безопасность и порядок в судах.

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