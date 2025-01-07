Топоры, вилки и клинки: топ-10 предметов, которые новосибирцы берут с собой в суд

Клинок, спрятанный в трости Элегантная на вид трость оказалась оружием. Этот предмет вызвал особое удивление приставов.

Самодельная рогатка Кажется, будто предмет из детства, но его могли использовать с явно неигровыми намерениями.

Пусковое устройство «Сигнал охотника» Этот инструмент для подачи звуковых сигналов также попал в число запрещённых.

Патрон калибра 9 мм Сложно представить, зачем посетителю понадобилось приносить в суд боеприпасы.

Нож, спрятанный в сложенном зонте Казалось бы, обычный зонт, но внутри скрывалось опасное лезвие.

Самодельный клинок в трости Настоящий шедевр креативности, хотя и совершенно недопустимый в суде.

Медицинский скальпель Инструмент хирурга стал неожиданным гостем в списке изъятых вещей.

Туристический топор Подходит для вылазок на природу, но явно не для посещения суда.

Брючный ремень с пряжкой, содержащей ножи Этот ремень оказался двойным сюрпризом для судебных приставов.