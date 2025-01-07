Топоры, вилки и клинки: топ-10 предметов, которые новосибирцы берут с собой в суд

Posted 7 января, 03:46
Published 7 января, 03:46
Modified 7 января, 03:48
Updated 7 января, 03:48
Судебные приставы, обеспечивающие безопасность в зданиях судов, подвели итоги прошедшего года и составили список самых необычных и опасных предметов, которые посетители пытались пронести через контрольно-пропускные пункты. Несмотря на строгий контроль, изъятые вещи порой удивляют даже самых опытных сотрудников службы.
Вот список изъятых предметов, попавших под запрет:
Клинок, спрятанный в трости
Элегантная на вид трость оказалась оружием. Этот предмет вызвал особое удивление приставов.
Самодельная рогатка
Кажется, будто предмет из детства, но его могли использовать с явно неигровыми намерениями.
Пусковое устройство «Сигнал охотника»
Этот инструмент для подачи звуковых сигналов также попал в число запрещённых.
Патрон калибра 9 мм
Сложно представить, зачем посетителю понадобилось приносить в суд боеприпасы.
Нож, спрятанный в сложенном зонте
Казалось бы, обычный зонт, но внутри скрывалось опасное лезвие.
Самодельный клинок в трости
Настоящий шедевр креативности, хотя и совершенно недопустимый в суде.
Медицинский скальпель
Инструмент хирурга стал неожиданным гостем в списке изъятых вещей.
Туристический топор
Подходит для вылазок на природу, но явно не для посещения суда.
Брючный ремень с пряжкой, содержащей ножи
Этот ремень оказался двойным сюрпризом для судебных приставов.
Набор вилок
Обычные столовые приборы в контексте безопасности вызвали вопросы, но были изъяты наравне с другими опасными предметами.
Такие предметы могли представлять угрозу для участников судебных процессов, судей и посетителей зданий. Приставы ежедневно проверяют сотни граждан, чтобы гарантировать безопасность в судах. За попытку пронести запрещённые предметы посетителям грозит административное наказание согласно статье 17.3 КоАП РФ. Эта мера призвана обеспечить безопасность и порядок в судах.