Трагедия на улице Шекспира: как Новосибирск пережил первый резонансный взрыв газа

Posted 7 января, 02:43
Published 7 января, 02:43
Modified 7 января, 02:45
Updated 7 января, 02:45
В Новосибирске недавно огласили приговор по делу о трагическом взрыве бытового газа, произошедшем в феврале 2023 года на улице Линейной. Этот инцидент, который унёс жизни 15 человек, вновь напомнил о других трагических событиях, связанных с газовыми авариями в городе. Одним из первых подобных случаев стал взрыв на улице Шекспира в 1970 году, где погибло 16 человек. Этот случай долгое время замалчивался, а его жертвы остались в памяти лишь немногих, вспоминает VN.ru.
На рубеже 1960-х и 1970-х годов в Новосибирске активно проводилась газификация жилых домов. Этот процесс затронул и сталинские дома на пересечении улицы Шекспира и проспекта Дзержинского. Работы в доме №10 обернулись трагедией. После многочисленных жалоб жильцов на отсутствие горячей воды руководство треста №30 решило ускорить процесс за счёт привлечения сторонних исполнителей. В результате нарушение техники безопасности стало причиной катастрофы.
Во время работ была повреждена газовая труба, и утечка газа продолжалась в течение двух часов, заполняя подвалы, подъезды и квартиры. Жители соседних домов сообщили о проблемах с подачей газа, и слесарь аварийной службы оперативно выехал на место. Он перекрыл газопроводы, но не смог предотвратить взрыв. По одной из версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с открытым огнём в загазованном помещении. Взрыв разрушил центральную часть 12-квартирного дома. Очевидцы вспоминают, что здание буквально поднялось в воздух, а затем рухнуло.
В результате катастрофы погибли 16 человек, среди которых были целые семьи. Документы многих жертв сгорели, из-за чего их похоронили в общих могилах без указания дат рождения и смерти. Среди погибших — мужчины, женщины и трое детей. Ещё 13 человек получили травмы. Официальные лица, ответственные за трагедию, наказания так и не понесли.