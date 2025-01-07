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Posted 7 января, 02:43

Published 7 января, 02:43

Modified 7 января, 02:45

Updated 7 января, 02:45

Последствия взрыва дома

Трагедия на улице Шекспира: как Новосибирск пережил первый резонансный взрыв газа

7 января 2025, 02:43
Фото: 1MI. Последствия взрыва дома

Жителей Новосибирска с улицы Шекспира хоронили в общих могилах

После оглашения обвинитльного приговора в отношении обвиняемых по делу о взрыве газа на улице Линейной, в Новосибирске вспомнили о других трагедиях, связанных с взрывами.

В Новосибирске недавно огласили приговор по делу о трагическом взрыве бытового газа, произошедшем в феврале 2023 года на улице Линейной. Этот инцидент, который унёс жизни 15 человек, вновь напомнил о других трагических событиях, связанных с газовыми авариями в городе. Одним из первых подобных случаев стал взрыв на улице Шекспира в 1970 году, где погибло 16 человек. Этот случай долгое время замалчивался, а его жертвы остались в памяти лишь немногих, вспоминает VN.ru.

На рубеже 1960-х и 1970-х годов в Новосибирске активно проводилась газификация жилых домов. Этот процесс затронул и сталинские дома на пересечении улицы Шекспира и проспекта Дзержинского. Работы в доме №10 обернулись трагедией. После многочисленных жалоб жильцов на отсутствие горячей воды руководство треста №30 решило ускорить процесс за счёт привлечения сторонних исполнителей. В результате нарушение техники безопасности стало причиной катастрофы.

Во время работ была повреждена газовая труба, и утечка газа продолжалась в течение двух часов, заполняя подвалы, подъезды и квартиры. Жители соседних домов сообщили о проблемах с подачей газа, и слесарь аварийной службы оперативно выехал на место. Он перекрыл газопроводы, но не смог предотвратить взрыв. По одной из версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с открытым огнём в загазованном помещении. Взрыв разрушил центральную часть 12-квартирного дома. Очевидцы вспоминают, что здание буквально поднялось в воздух, а затем рухнуло.

В результате катастрофы погибли 16 человек, среди которых были целые семьи. Документы многих жертв сгорели, из-за чего их похоронили в общих могилах без указания дат рождения и смерти. Среди погибших — мужчины, женщины и трое детей. Ещё 13 человек получили травмы. Официальные лица, ответственные за трагедию, наказания так и не понесли.

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