Трагедия на улице Шекспира: как Новосибирск пережил первый резонансный взрыв газа

В Новосибирске недавно огласили приговор по делу о трагическом взрыве бытового газа, произошедшем в феврале 2023 года на улице Линейной. Этот инцидент, который унёс жизни 15 человек, вновь напомнил о других трагических событиях, связанных с газовыми авариями в городе. Одним из первых подобных случаев стал взрыв на улице Шекспира в 1970 году, где погибло 16 человек. Этот случай долгое время замалчивался, а его жертвы остались в памяти лишь немногих, вспоминает VN.ru.