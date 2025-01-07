В бандероли из Новосибирска обнаружили предмет, похожий на взрывчатку

Posted 7 января, 05:47
Published 7 января, 05:47
Modified 7 января, 05:49
Updated 7 января, 05:49
Рентгеновский снимок выявил объекты, схожие с гвоздями и проводами, что вызвало у сотрудников почты серьёзные опасения. Вскоре в сети появилась информация о возможном обнаружении тротила, что лишь усилило напряжение.
На место происшествия сразу же были вызваны взрывотехники, а всех сотрудников почты эвакуировали на безопасное расстояние. Вскоре специалисты приступили к нейтрализации угрозы, тщательно проверив содержимое бандероли.
Как выяснилось, тревога была ложной. Внутри подозрительного пакета находилась коллекция металлических монет времён СССР. Очертания монет, расположенных в упаковке, с их характерными металлическими краями и формой, были ошибочно восприняты как гвозди и провода.