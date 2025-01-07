В бандероли из Новосибирска обнаружили предмет, похожий на взрывчатку

В понедельник, 6 января, в почтовом отделении «Внуково-2» в Подмосковье на рентгеновском сканере одной из посылок, отправленных из Новосибирска, были обнаружены предметы, напоминающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

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