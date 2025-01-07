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Posted 7 января, 05:47

Published 7 января, 05:47

Modified 7 января, 05:49

Updated 7 января, 05:49

Сканирование багажа

В бандероли из Новосибирска обнаружили предмет, похожий на взрывчатку

7 января 2025, 05:47
Фото: Unsplash.com. Сканирование багажа
В понедельник, 6 января, в почтовом отделении «Внуково-2» в Подмосковье на рентгеновском сканере одной из посылок, отправленных из Новосибирска, были обнаружены предметы, напоминающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

Рентгеновский снимок выявил объекты, схожие с гвоздями и проводами, что вызвало у сотрудников почты серьёзные опасения. Вскоре в сети появилась информация о возможном обнаружении тротила, что лишь усилило напряжение.

На место происшествия сразу же были вызваны взрывотехники, а всех сотрудников почты эвакуировали на безопасное расстояние. Вскоре специалисты приступили к нейтрализации угрозы, тщательно проверив содержимое бандероли.

Как выяснилось, тревога была ложной. Внутри подозрительного пакета находилась коллекция металлических монет времён СССР. Очертания монет, расположенных в упаковке, с их характерными металлическими краями и формой, были ошибочно восприняты как гвозди и провода.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Инцидент#Безопасность#Бомба#Взрывчатка#Монеты
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