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Posted 7 января, 09:27

Published 7 января, 09:27

Modified 7 января, 09:29

Updated 7 января, 09:29

Снежные скульптуры

В Новосибирске фигуры Деда Мороза и Снегурочки из грязи возмутили горожан

7 января 2025, 09:27
Фото: «Щ, Академ и окрестности» / vk.com. Снежные скульптуры
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирске местные жители выразили недовольство по поводу фигур Деда Мороза и Снегурочки, сделанных из снега, смешанного с грязью и шишками.

Снежные скульптуры были установлены в парке «Звезда», и стали объектом обсуждения среди горожан. Пользователи соцсетей, увидевшие работы, не скрывают разочарования. По мнению очевидцев, снег для создания фигур был собран не из чистых заснеженных участков, а скорее из леса, где вместе с ним оказались земля, мусор и природные элементы, такие как шишки.

Местные жители, недовольные качеством исполнения, сравнивают такие сооружения с идеей создания снежного городка из снега с дорог. По их мнению, результат будет похож на грязные и неопрятные скульптуры в парке, а загрязненный снег может быть не только неприглядным, но и опасным из-за примесей и токсичных веществ.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Дед Мороз#Снегурочка#Скульптуры#Недовольство#Социальные сети#Новый год в Новосибирске 2025
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