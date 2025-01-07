В Новосибирске фигуры Деда Мороза и Снегурочки из грязи возмутили горожан

Posted 7 января, 09:27
Published 7 января, 09:27
Modified 7 января, 09:29
Updated 7 января, 09:29
Снежные скульптуры были установлены в парке «Звезда», и стали объектом обсуждения среди горожан. Пользователи соцсетей, увидевшие работы, не скрывают разочарования. По мнению очевидцев, снег для создания фигур был собран не из чистых заснеженных участков, а скорее из леса, где вместе с ним оказались земля, мусор и природные элементы, такие как шишки.
Местные жители, недовольные качеством исполнения, сравнивают такие сооружения с идеей создания снежного городка из снега с дорог. По их мнению, результат будет похож на грязные и неопрятные скульптуры в парке, а загрязненный снег может быть не только неприглядным, но и опасным из-за примесей и токсичных веществ.