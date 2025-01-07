В Новосибирске прошли рождественские богослужения

7 января православные христиане всего мира отмечают один из величайших праздников — Рождество Христово. Этот день наполнен особым духовным значением и торжественными церковными службами. В Новосибирске, как и в других регионах России, верующие собираются в храмах, чтобы отметить это светлое событие в христианском календаре.