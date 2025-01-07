В Новосибирске прошли рождественские богослужения

Posted 7 января, 05:38
Published 7 января, 05:38
Modified 7 января, 05:40
Updated 7 января, 05:40
7 января православные христиане всего мира отмечают один из величайших праздников — Рождество Христово. Этот день наполнен особым духовным значением и торжественными церковными службами. В Новосибирске, как и в других регионах России, верующие собираются в храмах, чтобы отметить это светлое событие в христианском календаре.
Одним из главных центров праздника в Новосибирске традиционно является Вознесенский кафедральный собор, который привлекает множество прихожан для участия в торжественных богослужениях. Накануне, 6 января, в соборе состоялось Всенощное бдение — важное событие в канун Рождества, включающее Царские часы, вечерню и литургию святителя Василия Великого. Особое внимание на службе уделяется рождественским паремиям — отрывкам из Священного Писания, которые повествуют о Рождестве Спасителя.
С наступлением полуночи, в ночь с 6 на 7 января, в Вознесенском соборе началась Божественная литургия. Службу возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Эта литургия, как и другие богослужения, транслировалась в прямом эфире, чтобы верующие могли поучаствовать в праздновании, даже находясь дома.
В течение всего 7 января в соборе продолжаются торжественные молебны и праздничные концерты хоров, представляющих различные новосибирские храмы. В этом году в праздничной программе приняли участие лучшие хоровые коллективы города, исполнившие духовные песнопения и колядки, создавая тем самым атмосферу единства и веры.