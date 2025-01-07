В Новосибирске самая короткая рабочая неделя 2025 года начнется 9 января

Posted 7 января, 06:44
Published 7 января, 06:44
Modified 7 января, 06:46
Updated 7 января, 06:46
После долгих новогодних праздников, с 9 по 10 января, им предстоит работать всего два дня — четверг и пятницу. Это отличная возможность немного отдохнуть и восстановить силы перед более интенсивными трудовыми буднями, которые начнутся с 13 января.
Короткие рабочие недели — не редкость в российском производственном календаре. Например, в 2025 году таких периодов будет несколько: сразу четыре недели, когда трудиться предстоит только три дня, — это апрель, май, июнь и ноябрь. Однако самая короткая выпадает на первую неделю января, когда все работники будут в первую очередь возвращаться в рабочий режим после новогодних праздников. Важно отметить, что такие мини-каникулы стали возможны благодаря 8 государственным праздникам, что в сумме дает 118 выходных и праздничных дней в течение всего года.