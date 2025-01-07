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Posted 7 января, 06:44

Published 7 января, 06:44

Modified 7 января, 06:46

Updated 7 января, 06:46

Бумажный календарь

В Новосибирске самая короткая рабочая неделя 2025 года начнется 9 января

7 января 2025, 06:44
Фото: 1MI. Бумажный календарь
В 2025 году жителей Новосибирской области ждет необычная рабочая неделя, которая будет самой короткой в году.

После долгих новогодних праздников, с 9 по 10 января, им предстоит работать всего два дня — четверг и пятницу. Это отличная возможность немного отдохнуть и восстановить силы перед более интенсивными трудовыми буднями, которые начнутся с 13 января.

Короткие рабочие недели — не редкость в российском производственном календаре. Например, в 2025 году таких периодов будет несколько: сразу четыре недели, когда трудиться предстоит только три дня, — это апрель, май, июнь и ноябрь. Однако самая короткая выпадает на первую неделю января, когда все работники будут в первую очередь возвращаться в рабочий режим после новогодних праздников. Важно отметить, что такие мини-каникулы стали возможны благодаря 8 государственным праздникам, что в сумме дает 118 выходных и праздничных дней в течение всего года.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Работники#Майские праздники#Рабочая неделя#Выходные дни#2025 год
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