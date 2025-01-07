В Новосибирске за сутки в авариях пострадали 8 человек

Posted 7 января, 09:08
Published 7 января, 09:08
Modified 7 января, 09:10
Updated 7 января, 09:10
Первое происшествие произошло в утренние часы на Гусинобродском тракте, который проходит через Октябрьский район. Водитель автомобиля Toyota Estima, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии травмы получили не только водитель «Тойоты», но и четверо пассажиров, находившихся в салоне. Все они были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.
Второе ДТП произошло в Заельцовском районе, где водитель автомобиля «Газель», перестроившийся на другую полосу, не смог удержать машину и выехал на встречку. В результате столкновения с автомобилем Hyundai Elantra, пострадали трое пассажиров легковушки. Также все они были экстренно госпитализированы с травмами.
На месте обеих аварий работали сотрудники Госавтоинспекции, которые начали расследование для выяснения всех обстоятельств происшествий. Полиция обращает внимание на необходимость соблюдения правил дорожного движения, особенно в условиях утреннего трафика, когда на дорогах может быть скользко из-за низких температур.