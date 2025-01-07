В Новосибирске за сутки в авариях пострадали 8 человек

Первое происшествие произошло в утренние часы на Гусинобродском тракте, который проходит через Октябрьский район. Водитель автомобиля Toyota Estima, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии травмы получили не только водитель «Тойоты», но и четверо пассажиров, находившихся в салоне. Все они были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.