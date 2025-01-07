В следственном комитете назвали самые коррумпированные сферы Новосибирской области

Коррупция остаётся одной из наиболее актуальных проблем для Новосибирской области, и 2024 год не стал исключением. Следственное управление Следственного комитета России по региону опубликовало отчёт о состоянии преступности, в котором выделены самые коррумпированные сферы. Среди них — строительная, образовательная, правоохранительная, миграционная и сфера госзакупок, сообщает РБК.