В следственном комитете назвали самые коррумпированные сферы Новосибирской области

Posted 7 января, 07:05
Published 7 января, 07:05
Modified 7 января, 07:07
Updated 7 января, 07:07
Коррупция остаётся одной из наиболее актуальных проблем для Новосибирской области, и 2024 год не стал исключением. Следственное управление Следственного комитета России по региону опубликовало отчёт о состоянии преступности, в котором выделены самые коррумпированные сферы. Среди них — строительная, образовательная, правоохранительная, миграционная и сфера госзакупок, сообщает РБК.
В 2024 году статистика продолжает подтверждать тревожную динамику: доля уголовных дел о взяточничестве в общей структуре преступлений составляет 58%, что на 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
Наибольшее количество дел о коррупции в 2024 году затронуло должностных лиц государственных и муниципальных органов, включая депутатов, чиновников и представителей правоохранительных органов. В числе прочих фигурантов также появляются сотрудники образовательных учреждений и предприниматели, замешанные в коррупционных схемах.