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Posted 7 января, 07:05

Published 7 января, 07:05

Modified 7 января, 07:07

Updated 7 января, 07:07

Деньги в конверте

В следственном комитете назвали самые коррумпированные сферы Новосибирской области

7 января 2025, 07:05
Фото: 1MI. Деньги в конверте

В Новосибирской области выросло число уголовных дел о взяточничестве

В Следственном комитете по Новосибирской области назвали самые коррумпированные сферы в 2024 году.

Коррупция остаётся одной из наиболее актуальных проблем для Новосибирской области, и 2024 год не стал исключением. Следственное управление Следственного комитета России по региону опубликовало отчёт о состоянии преступности, в котором выделены самые коррумпированные сферы. Среди них — строительная, образовательная, правоохранительная, миграционная и сфера госзакупок, сообщает РБК.

В 2024 году статистика продолжает подтверждать тревожную динамику: доля уголовных дел о взяточничестве в общей структуре преступлений составляет 58%, что на 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее количество дел о коррупции в 2024 году затронуло должностных лиц государственных и муниципальных органов, включая депутатов, чиновников и представителей правоохранительных органов. В числе прочих фигурантов также появляются сотрудники образовательных учреждений и предприниматели, замешанные в коррупционных схемах.

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#Алина Гурицкая#Образование#Происшествия#Новосибирская область#Строительство#Госзакупки#Следственный комитет#Миграция#Взяточничество#Коррупция
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