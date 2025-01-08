Десятки пассажиров в мороз застряли на трассе до Новосибирска

Posted 8 января, 10:19
Published 8 января, 10:19
Modified 8 января, 10:21
Updated 8 января, 10:21
7 января на трассе в районе Шемонаихи, Восточно-Казахстанской области, произошел инцидент с рейсовым автобусом, направлявшимся из Усть-Каменогорска в Новосибирск. В салоне находились 46 пассажиров, среди которых были дети. Из-за внезапной поломки генератора автобус не мог продолжить движение, оставив людей в небезопасных условиях на зимней дороге.
Одной из пассажирок удалось связаться с полицией через линию 102, после чего на место оперативно прибыли сотрудники Шемонаихинского отдела полиции. Учитывая морозную ночь и присутствие детей, людей экстренно эвакуировали в ближайшее теплое помещение — Шемонаихинский колледж, сообщает портал Polisia.kz.
Пока люди согревались и отдыхали в колледже, специалисты занялись ремонтом транспортного средства. Уже спустя несколько часов неисправность была устранена, и автобус смог продолжить рейс в Новосибирск. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции, местной администрации и технической службы, ситуация разрешилась благополучно.