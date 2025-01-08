atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 10:19

Published 8 января, 10:19

Modified 8 января, 10:21

Updated 8 января, 10:21

Рейсовый автобус

Десятки пассажиров в мороз застряли на трассе до Новосибирска

8 января 2025, 10:19
Фото: департамент полиции Восточно-Казахстанской области. Рейсовый автобус

По дороге в Новосибирск из Усть-Каменогорска сломался пассажирский автобус

Автобус, следовавший из Казахстана до Новосибирска сломался во время движения на автомобильной трассе.

7 января на трассе в районе Шемонаихи, Восточно-Казахстанской области, произошел инцидент с рейсовым автобусом, направлявшимся из Усть-Каменогорска в Новосибирск. В салоне находились 46 пассажиров, среди которых были дети. Из-за внезапной поломки генератора автобус не мог продолжить движение, оставив людей в небезопасных условиях на зимней дороге.

Одной из пассажирок удалось связаться с полицией через линию 102, после чего на место оперативно прибыли сотрудники Шемонаихинского отдела полиции. Учитывая морозную ночь и присутствие детей, людей экстренно эвакуировали в ближайшее теплое помещение — Шемонаихинский колледж, сообщает портал Polisia.kz.

Пока люди согревались и отдыхали в колледже, специалисты занялись ремонтом транспортного средства. Уже спустя несколько часов неисправность была устранена, и автобус смог продолжить рейс в Новосибирск. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции, местной администрации и технической службы, ситуация разрешилась благополучно.

Появилось видео страшного ДТП на Ипподромской, которое унесло жизнь человека
Узнать подробнее
Читайте также:
Один погиб, трое в больнице: что известно о массовом ДТП на улице ИпподромскойВ Новосибирской области в ДТП пострадали три человекаИзвестная художница из Новосибирска погибла в страшном ДТП
#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирская область#Россия#Автобус#Казахстан#Мороз#Поездка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика