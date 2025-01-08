Десятки пассажиров в мороз застряли на трассе до Новосибирска

7 января на трассе в районе Шемонаихи, Восточно-Казахстанской области, произошел инцидент с рейсовым автобусом, направлявшимся из Усть-Каменогорска в Новосибирск. В салоне находились 46 пассажиров, среди которых были дети. Из-за внезапной поломки генератора автобус не мог продолжить движение, оставив людей в небезопасных условиях на зимней дороге.