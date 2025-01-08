atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 07:48

Published 8 января, 07:48

Modified 8 января, 07:50

Updated 8 января, 07:50

Украденное золото

Килограммы золота в банках кофе пытались провезти мигранты из Новосибирска

8 января 2025, 07:48
Фото: МВД России. Украденное золото

Мигрантов с крупной партией золота задержали в новосибирском аэропорту Толмачево

Сотрудники транспортной полиции пресекли попытку вывоза двух килограммов драгоценных металлов из аэропорта Толмачёво, сообщили в ГУ МВД России.

В международном аэропорту Толмачёво задержаны двое граждан из ближнего зарубежья, подозреваемые в попытке вывоза похищенных драгоценных металлов. По данным правоохранительных органов, мужчины работали на золотодобывающем прииске в Иркутской области, где присвоили часть добычи — золото и серебро.

После окончания вахты они направились в Новосибирск с целью покинуть территорию России. Для сокрытия похищенного злоумышленники использовали нестандартные тайники: драгоценности спрятали в металлической банке из-под кофе и в полой выдвижной ручке чемодана.

В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили около двух килограммов драгоценных металлов. По предварительным оценкам, стоимость изъятых ценностей превышает 16 миллионов рублей.

Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье, связанной с незаконной транспортировкой драгоценных металлов. Суд избрал меру пресечения для задержанных в виде заключения под стражу. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

В Новосибирске назвали 15 школ, где дети мигрантов не говорят по-русски
Узнать подробнее
Читайте также:
Следком проверит мигранта-блогера, избивавшего прохожих в НовосибирскеВ Новосибирске оперативники раздали повестки мигрантам-уклонистамЖители Новосибирской области помогали незаконно жить мигрантам в России
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Кража#МВД#Мигрант#Золото#Драгметаллы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика