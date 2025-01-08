Килограммы золота в банках кофе пытались провезти мигранты из Новосибирска

Posted 8 января, 07:48
Published 8 января, 07:48
Modified 8 января, 07:50
Updated 8 января, 07:50
В международном аэропорту Толмачёво задержаны двое граждан из ближнего зарубежья, подозреваемые в попытке вывоза похищенных драгоценных металлов. По данным правоохранительных органов, мужчины работали на золотодобывающем прииске в Иркутской области, где присвоили часть добычи — золото и серебро.
После окончания вахты они направились в Новосибирск с целью покинуть территорию России. Для сокрытия похищенного злоумышленники использовали нестандартные тайники: драгоценности спрятали в металлической банке из-под кофе и в полой выдвижной ручке чемодана.
В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили около двух килограммов драгоценных металлов. По предварительным оценкам, стоимость изъятых ценностей превышает 16 миллионов рублей.
Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье, связанной с незаконной транспортировкой драгоценных металлов. Суд избрал меру пресечения для задержанных в виде заключения под стражу. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.