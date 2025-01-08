Крохотные детеныши императорских тамаринов попали на видео — смотрим милые кадры

Posted 8 января, 04:25
Published 8 января, 04:25
Modified 8 января, 04:27
Updated 8 января, 04:27
Двойня императорских тамаринов появилась на свет в сентябре 2024 года, но, к сожалению, осталась без матери. В такой ситуации заботу о детенышах взяли на себя сотрудники зоопарка, выкармливая их молочной смесью через соску. Тем не менее, малышей решили не изолировать от остальной семьи. В течение 49 дней они оставались в вольере, в котором жили взрослые особи, но физического контакта с ними не было. Это позволило сохранить связь с группой и позволить малышам продолжать ощущать присутствие своей семьи.
Кадры, сделанные постоянной посетительницей Анной Новиковой, показывают, как Чук и Гек активно проявляют интерес к миру. Они исследуют окружающее пространство, но не отходят далеко от взрослой особи. Их привязанность к семье, особенно к отцу и другим членам группы, стала заметной. Малыши держатся за одного из членов семьи, не отпуская его даже во время кормления, что также подтверждает важность семейных связей для их развития.