Крохотные детеныши императорских тамаринов попали на видео — смотрим милые кадры

Двойня императорских тамаринов появилась на свет в сентябре 2024 года, но, к сожалению, осталась без матери. В такой ситуации заботу о детенышах взяли на себя сотрудники зоопарка, выкармливая их молочной смесью через соску. Тем не менее, малышей решили не изолировать от остальной семьи. В течение 49 дней они оставались в вольере, в котором жили взрослые особи, но физического контакта с ними не было. Это позволило сохранить связь с группой и позволить малышам продолжать ощущать присутствие своей семьи.