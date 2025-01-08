atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 04:25

Published 8 января, 04:25

Modified 8 января, 04:27

Updated 8 января, 04:27

Императорский тамарин

Крохотные детеныши императорских тамаринов попали на видео — смотрим милые кадры

8 января 2025, 04:25
Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило. Императорский тамарин

В Новосибирском зоопарке сняли на видео детенышей императорских тамаринов

Посетители Новосибирского зоопарка смогли запечатлеть на видео детенышей императорских тамаринов, которые появились на свет несколько месяцев назад.

Двойня императорских тамаринов появилась на свет в сентябре 2024 года, но, к сожалению, осталась без матери. В такой ситуации заботу о детенышах взяли на себя сотрудники зоопарка, выкармливая их молочной смесью через соску. Тем не менее, малышей решили не изолировать от остальной семьи. В течение 49 дней они оставались в вольере, в котором жили взрослые особи, но физического контакта с ними не было. Это позволило сохранить связь с группой и позволить малышам продолжать ощущать присутствие своей семьи.

Кадры, сделанные постоянной посетительницей Анной Новиковой, показывают, как Чук и Гек активно проявляют интерес к миру. Они исследуют окружающее пространство, но не отходят далеко от взрослой особи. Их привязанность к семье, особенно к отцу и другим членам группы, стала заметной. Малыши держатся за одного из членов семьи, не отпуская его даже во время кормления, что также подтверждает важность семейных связей для их развития.

Детеныши горностая родились в Новосибирском зоопарке впервые за полвека
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирском зоопарке объяснили причину роста стоимости билетовНовосибирский зоопарк показал маму ламу с новорожденным детенышемКозлов и голубых баранов отправили из Новосибирского зоопарка в Беларусь
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Природа#Волонтеры#Детеныши
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика