Необычное космическое явление застанет новосибирцев в январе

Венера, будучи одной из самых ярких планет нашей Солнечной системы, станет доступной для наблюдения на протяжении почти трех часов. Это время будет особенно ценным для любителей астрономии, так как планета окажется далеко от слепящих солнечных лучей. Благодаря этому, астрономы обещают, что планета будет видна на протяжении значительного времени, а её яркость и четкость смогут впечатлить даже неподготовленных зрителей.