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Posted 8 января, 05:03

Published 8 января, 05:03

Modified 8 января, 05:05

Updated 8 января, 05:05

Планета в космосе

Необычное космическое явление застанет новосибирцев в январе

8 января 2025, 05:03
Фото: Изображение Midjourney. Планета в космосе

Жители Новосибирска смогут увидеть Венеру в небе 10 января

10 января 2025 года жители Новосибирска смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — планету Венеру.

Венера, будучи одной из самых ярких планет нашей Солнечной системы, станет доступной для наблюдения на протяжении почти трех часов. Это время будет особенно ценным для любителей астрономии, так как планета окажется далеко от слепящих солнечных лучей. Благодаря этому, астрономы обещают, что планета будет видна на протяжении значительного времени, а её яркость и четкость смогут впечатлить даже неподготовленных зрителей.

Однако для того чтобы увидеть Венеру в полной красе, важно выбрать правильное время. Лучшие условия для наблюдений будут, когда планета находится высоко в небе. К утру, при приближении к горизонту, очертания Венеры могут стать размытыми из-за восходящих воздушных потоков, что сделает её трудной для наблюдения.

Скоро также, с 10 по 18 января, жители Новосибирской области смогут стать свидетелями появления яркой кометы C/2024 G3 (ATLAS), что сделает январь 2025 года особенно богатым на астрономические события.

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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирск#Космос#Астрономия#Венера#Планета#Космическое явление
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