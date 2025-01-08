Новосибирцев возмутило отсутствие льготного безлимитного тарифа карты «Тройка»

Posted 8 января, 02:41
Published 8 января, 02:41
Modified 8 января, 02:43
Updated 8 января, 02:43
Замена Единой транспортной карты (ЕТК) на новую систему «СберТройка» стартовала в декабре 2024 года и вызвала множество сложностей, особенно для пенсионеров. Многие из них недовольны тем, что вместо привычного безлимитного тарифа им теперь предлагают только 30 поездок по льготной цене.
Жительница Новосибирска поделилась своей историей: с 16 декабря она неоднократно пыталась пополнить карту, но безрезультатно. После нескольких визитов в офисы «СберТройки» ей удалось активировать карту, однако подключить безлимитный тариф не получилось — система предоставила только ограниченный пакет поездок.
В «СберТройке» объяснили, что для подключения безлимитного тарифа необходимо пройти несколько шагов:
Однако пожилым людям, как оказалось, не всегда легко справиться с этими техническими процедурами. Консультацию об этом можно получить очно. Специальные центры начнут свою работу 9 января 2025 года и будут принимать посетителей с 9:00 до 18:00. Адреса офисов: