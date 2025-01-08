Новосибирцев возмутило отсутствие льготного безлимитного тарифа карты «Тройка»

Однако пожилым людям, как оказалось, не всегда легко справиться с этими техническими процедурами. Консультацию об этом можно получить очно. Специальные центры начнут свою работу 9 января 2025 года и будут принимать посетителей с 9:00 до 18:00. Адреса офисов: