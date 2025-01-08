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Posted 8 января, 02:41

Published 8 января, 02:41

Modified 8 января, 02:43

Updated 8 января, 02:43

Карта тройка

Новосибирцев возмутило отсутствие льготного безлимитного тарифа карты «Тройка»

8 января 2025, 02:41
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Карта тройка
После введения в действие новой транспортной системы «СберТройка» жители Новосибирска столкнулись с отсутствием привычного льготного тарифа «Безлимитный».

Замена Единой транспортной карты (ЕТК) на новую систему «СберТройка» стартовала в декабре 2024 года и вызвала множество сложностей, особенно для пенсионеров. Многие из них недовольны тем, что вместо привычного безлимитного тарифа им теперь предлагают только 30 поездок по льготной цене.

Жительница Новосибирска поделилась своей историей: с 16 декабря она неоднократно пыталась пополнить карту, но безрезультатно. После нескольких визитов в офисы «СберТройки» ей удалось активировать карту, однако подключить безлимитный тариф не получилось — система предоставила только ограниченный пакет поездок.

В «СберТройке» объяснили, что для подключения безлимитного тарифа необходимо пройти несколько шагов:

  1. Зарегистрировать карту на официальном сайте karta.nso.ru.
  2. Привязать к ней карту «Мир» любого банка.
  3. Для пенсионеров и других льготных категорий граждан потребуется лично обратиться в отдел социальной поддержки населения с заявлением о смене тарифа.

Однако пожилым людям, как оказалось, не всегда легко справиться с этими техническими процедурами. Консультацию об этом можно получить очно. Специальные центры начнут свою работу 9 января 2025 года и будут принимать посетителей с 9:00 до 18:00. Адреса офисов:

В Новосибирске начнут пользоваться картой «Тройка» в общественном транспорте
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Льготы#Тариф#Пенсионеры#Тройка#СберТройка#Социальная поддержка#Безлимитный тариф
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