Новосибирцы стали чаще жаловаться омубдсмену на травлю детей

Однако в 2024 году особенно внимание привлекла тема школьной травли. За 11 месяцев было зафиксировано 240 жалоб, связанных с этим вопросом. В сентябре 2024 года уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, Мария Львова-Белова, отметила тревожный рост таких обращений, подчеркнув важность принятия мер на всех уровнях для предотвращения и борьбы с этим явлением. Жалобы поступали как от родителей школьников, так и от родителей воспитанников дошкольных учреждений, что свидетельствует о том, что проблема травли затрагивает детей разного возраста.