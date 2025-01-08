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Posted 8 января, 04:53

Published 8 января, 04:53

Modified 8 января, 04:55

Updated 8 января, 04:55

Новосибирцы стали чаще жаловаться омубдсмену на травлю детей

Новосибирцы стали чаще жаловаться омубдсмену на травлю детей

8 января 2025, 04:53
Фото: 1MI.
В 2024 году в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области поступило 2831 обращение от жителей региона, участилось число жалоб на травлю детей.

Несмотря на то, что это число на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данные показывают рост тревожных тенденций, особенно в области травли детей в учебных заведениях.

Основные жалобы, поступающие в аппарат омбудсмена, касаются защиты прав детей в семейных отношениях, доступа к образовательным и медицинским услугам. Жители региона активно обращаются с просьбами вмешательства в ситуации, когда их дети сталкиваются с насилием в семье, нарушениями прав на образование и проблемы с медицинским обслуживанием. За последние три года около 20% всех обращений были связаны с семейными конфликтами, 13% — с проблемами в образовательной сфере, и 6% касались доступа к медицинским услугам.

Однако в 2024 году особенно внимание привлекла тема школьной травли. За 11 месяцев было зафиксировано 240 жалоб, связанных с этим вопросом. В сентябре 2024 года уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, Мария Львова-Белова, отметила тревожный рост таких обращений, подчеркнув важность принятия мер на всех уровнях для предотвращения и борьбы с этим явлением. Жалобы поступали как от родителей школьников, так и от родителей воспитанников дошкольных учреждений, что свидетельствует о том, что проблема травли затрагивает детей разного возраста.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, в 2024 году было внесено более 5900 актов прокурорского реагирования в защиту прав несовершеннолетних, что также указывает на серьезность проблемы и необходимость усиленной работы с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

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#Алина Гурицкая#Общество#Образование#Новосибирская область#Дети#Омбудсмен#Защита прав несовершеннолетних#Травля
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