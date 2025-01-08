Новые условия поступления в вуз: какие минимальные баллы ЕГЭ в 2025 году

В 2024 году в Новосибирской области ЕГЭ сдавали 14 127 человек, включая 13 038 выпускников. По данным регионального Министерства образования, 141 ученик в Новосибирске набрал максимальные 100 баллов по хотя бы одному экзамену, а девять школьников достигли идеальных результатов по двум предметам. Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки среди новосибирских выпускников, однако с повышением минимальных баллов конкуренция за места в вузах может возрасти.