Новые условия поступления в вуз: какие минимальные баллы ЕГЭ в 2025 году

Posted 8 января, 03:58
Published 8 января, 03:58
Modified 8 января, 04:00
Updated 8 января, 04:00
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации обновило требования к минимальным баллам по основным предметам. Согласно изменениям, для поступления в вуз необходимо набрать следующие минимальные баллы:
В 2024 году в Новосибирской области ЕГЭ сдавали 14 127 человек, включая 13 038 выпускников. По данным регионального Министерства образования, 141 ученик в Новосибирске набрал максимальные 100 баллов по хотя бы одному экзамену, а девять школьников достигли идеальных результатов по двум предметам. Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки среди новосибирских выпускников, однако с повышением минимальных баллов конкуренция за места в вузах может возрасти.
Изменения в системе образования — это только первый шаг на пути к более масштабным преобразованиям. Уже в 2025 году в России начнется переход от Болонской системы к новой модели образования, в рамках которой исчезнет понятие «бакалавр». Взамен будет внедрена система двух уровней — высшее и специализированное высшее образование.