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Posted 8 января, 03:58

Published 8 января, 03:58

Modified 8 января, 04:00

Updated 8 января, 04:00

Новосибирским школьникам повысили минимальные баллы для поступления в вузы

Новые условия поступления в вуз: какие минимальные баллы ЕГЭ в 2025 году

8 января 2025, 03:58
Фото: 1MI.

Новосибирским школьникам повысили минимальные баллы для поступления в вузы

С 2025 года вступили в силу изменения, касающиеся минимальных баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для абитуриентов, стремящихся поступить в российские университеты.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации обновило требования к минимальным баллам по основным предметам. Согласно изменениям, для поступления в вуз необходимо набрать следующие минимальные баллы:

В 2024 году в Новосибирской области ЕГЭ сдавали 14 127 человек, включая 13 038 выпускников. По данным регионального Министерства образования, 141 ученик в Новосибирске набрал максимальные 100 баллов по хотя бы одному экзамену, а девять школьников достигли идеальных результатов по двум предметам. Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки среди новосибирских выпускников, однако с повышением минимальных баллов конкуренция за места в вузах может возрасти.

Изменения в системе образования — это только первый шаг на пути к более масштабным преобразованиям. Уже в 2025 году в России начнется переход от Болонской системы к новой модели образования, в рамках которой исчезнет понятие «бакалавр». Взамен будет внедрена система двух уровней — высшее и специализированное высшее образование.

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#Алина Гурицкая#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ#Абитуриенты#Болонская система#Вуз
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