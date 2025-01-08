atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 03:31

Published 8 января, 03:31

Modified 8 января, 03:33

Updated 8 января, 03:33

Последствия аварии

Один погиб, трое в больнице: что известно о массовом ДТП на улице Ипподромской

8 января 2025, 03:31
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области. Последствия аварии

В Новосибирске водитель иномарки погиб в массовом ДТП на улице Ипподромской

В Рождество на улице Ипподромской в Октябрьском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП, в которой пострадали несколько человек, сообщают в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 21:10 возле дома №8. Водитель автомобиля Toyota Celica двигался по улице Ипподромской, но в какой-то момент потерял управление, и машину занесло. Автомобиль врезался в три легковых машины, которые стояли на развороте. Удар был настолько сильным, что все транспортные средства получили серьезные повреждения.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, медики и спасатели. Четверо пострадавших, включая водителя Toyota Celica, были доставлены в больницу. Спустя несколько часов стало известно, что водитель Toyota скончался от полученных травм. Характер повреждений других участников аварии уточняется.

Последствия аварии
Последствия аварии
Последствия аварии
Последствия аварии. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

На момент аварии на улице было темно, а дорожные условия могли быть неблагоприятными. Причина заноса автомобиля пока не установлена. По предварительным данным, возможными факторами происшествия могли стать превышение скорости или скользкое дорожное покрытие. Госавтоинспекция продолжает расследование, чтобы детально восстановить картину случившегося.

В Новосибирской области в ДТП пострадали три человека
Узнать подробнее
Читайте также:
Известная художница из Новосибирска погибла в страшном ДТПВ Новосибирске гонщик на BMW избежал наказание за ДТП с 7 автомобилямиАвтомобиль разорвало на части в массовом ДТП под Новосибирском
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Больница#Пострадавшие#Расследование#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика