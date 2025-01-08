Один погиб, трое в больнице: что известно о массовом ДТП на улице Ипподромской

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 21:10 возле дома №8. Водитель автомобиля Toyota Celica двигался по улице Ипподромской, но в какой-то момент потерял управление, и машину занесло. Автомобиль врезался в три легковых машины, которые стояли на развороте. Удар был настолько сильным, что все транспортные средства получили серьезные повреждения.