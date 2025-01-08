Один погиб, трое в больнице: что известно о массовом ДТП на улице Ипподромской

Posted 8 января, 03:31
Published 8 января, 03:31
Modified 8 января, 03:33
Updated 8 января, 03:33
По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 21:10 возле дома №8. Водитель автомобиля Toyota Celica двигался по улице Ипподромской, но в какой-то момент потерял управление, и машину занесло. Автомобиль врезался в три легковых машины, которые стояли на развороте. Удар был настолько сильным, что все транспортные средства получили серьезные повреждения.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, медики и спасатели. Четверо пострадавших, включая водителя Toyota Celica, были доставлены в больницу. Спустя несколько часов стало известно, что водитель Toyota скончался от полученных травм. Характер повреждений других участников аварии уточняется.
На момент аварии на улице было темно, а дорожные условия могли быть неблагоприятными. Причина заноса автомобиля пока не установлена. По предварительным данным, возможными факторами происшествия могли стать превышение скорости или скользкое дорожное покрытие. Госавтоинспекция продолжает расследование, чтобы детально восстановить картину случившегося.