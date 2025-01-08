Покупать нельзя откладывать: стоит ли приобретать авто, недвижимость и технику в 2025

В ассоциации российских автодилеров также предупреждают, что сейчас стоимость автомобилей значительно лучше, чем те, с которыми придется столкнуться россиянам через несколько месяцев. В целом весь 2025 год может стать неудачным для приобретения новой машины. Так что если вы планируете покупку авто, эксперты рекомендуют не откладывать и покупать уже в январе, особенно если рубль продолжит ослабевать.