Покупать нельзя откладывать: стоит ли приобретать авто, недвижимость и технику в 2025

Posted 8 января, 13:29
Published 8 января, 13:29
Modified 8 января, 13:31
Updated 8 января, 13:31
Начало нового года традиционно становится временем принятия крупных финансовых решений. Покупка квартиры, автомобиля или дорогой техники может стать как удачной инвестицией, так и финансовой ошибкой. Мы проанализировали мнения экспертов и ситуацию на рынках, чтобы помочь вам принять взвешенное решение.
Рынок недвижимости в России остается в центре внимания. Повышение ключевой ставки Центробанка в 2024 году, ужесточение условий ипотеки и снижение покупательской способности изменили динамику спроса и предложения. Наталья Осколкова, руководитель агентства «Актив недвижимости», обращает внимание на снижение доступности ипотеки.
«Сейчас реальных покупателей на рынке мало. Ужесточились требования к заемщикам, выросли ежемесячные платежи. Покупать жилье в ипотеку стоит только при острой необходимости», — говорит эксперт.
Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин считает, что снижение цен на жилье возможно, но оно будет плавным. При этом перемен в обозримом будущем ждать не приходится. Считается, что в 2025 году мысли о покупке квартиры лучше отложить.
«Стоимость квартир будет медленно падать из-за низкого спроса, но ждать кардинальных изменений не стоит. Это долгий процесс», — заявляет Артемий Шурыгин.
Однако глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов, придерживается другого мнения:
«В 2025 году новые квартиры могут подорожать на 7%, а на рынке вторичного жилья рост составит 2%», — прогнозирует аналитик.
Большинство экспертов сходятся в одном мнении. В случае если ваша цель — вторичное жилье, то рынок сейчас предоставляет больше возможностей для торга. Застройщики, напротив, стремятся удержать цены, предлагая скидки на новостройки. Эксперты советуют покупать только при необходимости, так как долгосрочные перспективы пока туманны.
С 1 января 2025 года утилизационный сбор на автомобили в России увеличился на 10–20%, что приведет к росту цен. Добавим сюда высокую учетную ставку, ослабление рубля и ужесточение условий автокредитования. Падения цен в этом секторе также ждать не приходится. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил:
«Цены на автомобили будут индексироваться на уровень инфляции, но мы постараемся, чтобы рост был минимальным».
В ассоциации российских автодилеров также предупреждают, что сейчас стоимость автомобилей значительно лучше, чем те, с которыми придется столкнуться россиянам через несколько месяцев. В целом весь 2025 год может стать неудачным для приобретения новой машины. Так что если вы планируете покупку авто, эксперты рекомендуют не откладывать и покупать уже в январе, особенно если рубль продолжит ослабевать.
Производители бытовой техники уже предупредили о росте цен, который вызван удорожанием комплектующих, логистики и влиянием санкций.
Как отмечают эксперты, в 2025 году техника может подорожать на 10–15%. Эксперты считают, что январь — лучшее время для покупок, так как цены на большинство товаров еще не успели отразить инфляцию.
Экономическая ситуация остается нестабильной, поэтому любые крупные покупки требуют тщательной оценки вашего финансового положения. В некоторых случаях стоит отложить покупку, чтобы дождаться спада цен, но иногда нужно приобретать здесь и сейчас, если не хочется переплачивать в будущем.