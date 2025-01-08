Появилось видео страшного ДТП на Ипподромской, которое унесло жизнь человека

Posted 8 января, 05:50
Published 8 января, 05:50
Modified 8 января, 05:52
Updated 8 января, 05:52
По информации ГИБДД, причиной аварии стало потеря управления водителем Toyota Celica. Мужчина, ехавший по Ипподромской, не смог справиться с управлением и врезался в три машины, стоявшие на развороте. Столкновение было столь сильным, что транспортные средства получили серьезные повреждения. В результате аварии четыре человека пострадали, а водитель Toyota Celica, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.
Спасатели МАСС, возвращавшиеся с другого вызова, стали свидетелями происшествия и немедленно оказали помощь пострадавшим. Они деблокировали человека из автомобиля Honda и извлекли водителя Toyota, которому была оказана экстренная медицинская помощь на месте. В последующем он был госпитализирован, но, к сожалению, не пережил полученных травм.
В АСТ-54 также появились кадры самого ДТП. На видео видно, как на высокой скорости Toyota врезалась в стоящие автомобили. Камера зафиксировала момент аварии, когда иномарка резко перестроилась из одного ряда в другой и потеряла управление. Сильный удар привел к серьезным повреждениям всех участников ДТП.