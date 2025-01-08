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Posted 8 января, 05:50

Published 8 января, 05:50

Modified 8 января, 05:52

Updated 8 января, 05:52

В Новосибирске появилось видео смертельного ДТП на Ипподромской

Появилось видео страшного ДТП на Ипподромской, которое унесло жизнь человека

8 января 2025, 05:50

В Новосибирске появилось видео смертельного ДТП на Ипподромской

В сети появилось видео после массовой аварии на улице Ипподромской, в которой один человек погиб, а еще трое оказались в больнице.

По информации ГИБДД, причиной аварии стало потеря управления водителем Toyota Celica. Мужчина, ехавший по Ипподромской, не смог справиться с управлением и врезался в три машины, стоявшие на развороте. Столкновение было столь сильным, что транспортные средства получили серьезные повреждения. В результате аварии четыре человека пострадали, а водитель Toyota Celica, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

Спасатели МАСС, возвращавшиеся с другого вызова, стали свидетелями происшествия и немедленно оказали помощь пострадавшим. Они деблокировали человека из автомобиля Honda и извлекли водителя Toyota, которому была оказана экстренная медицинская помощь на месте. В последующем он был госпитализирован, но, к сожалению, не пережил полученных травм.

В АСТ-54 также появились кадры самого ДТП. На видео видно, как на высокой скорости Toyota врезалась в стоящие автомобили. Камера зафиксировала момент аварии, когда иномарка резко перестроилась из одного ряда в другой и потеряла управление. Сильный удар привел к серьезным повреждениям всех участников ДТП.

Один погиб, трое в больнице: что известно о массовом ДТП на улице Ипподромской
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Авария#Больница#МАСС#Погибший#Массовая авария
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