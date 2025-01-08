Появилось видео страшного ДТП на Ипподромской, которое унесло жизнь человека

По информации ГИБДД, причиной аварии стало потеря управления водителем Toyota Celica. Мужчина, ехавший по Ипподромской, не смог справиться с управлением и врезался в три машины, стоявшие на развороте. Столкновение было столь сильным, что транспортные средства получили серьезные повреждения. В результате аварии четыре человека пострадали, а водитель Toyota Celica, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.