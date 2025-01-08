Правила грамотной разгрузки после новогодних праздников — советы от диетолога

Важно выбрать такой день, когда вы можете сосредоточиться на своих целях и не отвлекаться на внешние соблазны. Запланированные встречи, праздничные ужины или походы в кафе могут свести на нет все усилия. Продумайте свое меню и график заранее, чтобы быть уверенными в результате.