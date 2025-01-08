Правила грамотной разгрузки после новогодних праздников — советы от диетолога

Posted 8 января, 06:03
Published 8 января, 06:03
Modified 8 января, 06:05
Updated 8 января, 06:05
Праздничные застолья позади, а с ними — и изобилие калорийных блюд, которыми мы радовали себя в новогодние каникулы. Теперь самое время задуматься о возвращении к легкости в теле и нормализации питания. Разгрузочные дни — эффективный способ для этого, но их нужно организовать грамотно.
Диетолог Екатерина Бурляева, кандидат медицинских наук и руководитель центра «Здоровое и спортивное питание», выделила три ключевых правила, которые помогут сделать разгрузочные дни безопасными и результативными.
В разгрузочные дни лучше отказаться от интенсивных тренировок и тяжелой работы. Активные занятия спортом в этот период могут привести к потере мышечной массы, а не жировой ткани, что лишает разгрузку смысла. Лучше ограничиться легкими прогулками или минимальной активностью, чтобы не создавать дополнительный стресс для организма.
Поддержание водного баланса — одно из главных условий успешной разгрузки. Рекомендуется выпивать 1,5–2 литра жидкости в сутки, включая воду, некрепкий чай или кофе. Вода помогает выводить из организма токсины и лишнюю соль, что способствует уменьшению отеков и общему улучшению самочувствия.
Важно выбрать такой день, когда вы можете сосредоточиться на своих целях и не отвлекаться на внешние соблазны. Запланированные встречи, праздничные ужины или походы в кафе могут свести на нет все усилия. Продумайте свое меню и график заранее, чтобы быть уверенными в результате.
Совет от диетолога: даже в разгрузочные дни рацион должен быть сбалансированным. Женщинам не стоит снижать калорийность ниже 1500 ккал, а мужчинам — ниже 2000 ккал. Это поможет избежать неприятных последствий для здоровья и поддерживать организм в тонусе.