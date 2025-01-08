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Posted 8 января, 06:03

Published 8 января, 06:03

Modified 8 января, 06:05

Updated 8 января, 06:05

Еда в холодильнике

Правила грамотной разгрузки после новогодних праздников — советы от диетолога

8 января 2025, 06:03
Фото: 1MI. Еда в холодильнике

Диетолог Бурляева рассказала, как разгрузиться после новогодних праздников

Россиянам рассказали 3 главных правила для грамотной разгрузки организма после новогодних праздникам. Советы дала диетолог Екатерина Бурляева.

Праздничные застолья позади, а с ними — и изобилие калорийных блюд, которыми мы радовали себя в новогодние каникулы. Теперь самое время задуматься о возвращении к легкости в теле и нормализации питания. Разгрузочные дни — эффективный способ для этого, но их нужно организовать грамотно.

Диетолог Екатерина Бурляева, кандидат медицинских наук и руководитель центра «Здоровое и спортивное питание», выделила три ключевых правила, которые помогут сделать разгрузочные дни безопасными и результативными.

1. Минимизируйте физическую нагрузку

В разгрузочные дни лучше отказаться от интенсивных тренировок и тяжелой работы. Активные занятия спортом в этот период могут привести к потере мышечной массы, а не жировой ткани, что лишает разгрузку смысла. Лучше ограничиться легкими прогулками или минимальной активностью, чтобы не создавать дополнительный стресс для организма.

Катание на лыжах
Катание на лыжах. Фото: 1MI

2. Увеличьте потребление жидкости

Поддержание водного баланса — одно из главных условий успешной разгрузки. Рекомендуется выпивать 1,5–2 литра жидкости в сутки, включая воду, некрепкий чай или кофе. Вода помогает выводить из организма токсины и лишнюю соль, что способствует уменьшению отеков и общему улучшению самочувствия.

3. Планируйте разгрузочный день заранее

Важно выбрать такой день, когда вы можете сосредоточиться на своих целях и не отвлекаться на внешние соблазны. Запланированные встречи, праздничные ужины или походы в кафе могут свести на нет все усилия. Продумайте свое меню и график заранее, чтобы быть уверенными в результате.

Жирная пища
Жирная пища. Фото: 1MI

Совет от диетолога: даже в разгрузочные дни рацион должен быть сбалансированным. Женщинам не стоит снижать калорийность ниже 1500 ккал, а мужчинам — ниже 2000 ккал. Это поможет избежать неприятных последствий для здоровья и поддерживать организм в тонусе.

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#Алина Гурицкая#Вода#Россия#Здоровье#Питание#Калории#Разгрузка#Рацион#Диетология
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