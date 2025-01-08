Режим ЧС введен в Новосибирской области — что происходит

Posted 8 января, 02:53
Published 8 января, 02:53
Modified 8 января, 02:55
Updated 8 января, 02:55
Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Мошковском районе, селе Новомошковское, с мая 2023 года. Несмотря на усилия местных властей, полностью решить проблему водоснабжения пока не удалось. Жители продолжают сталкиваться с перебоями в подаче воды, а организованный подвоз питьевой воды лишь временно облегчает ситуацию.
Не менее сложная ситуация сложилась в Коченёвском районе, где режим ЧС введён с августа 2024 года. Проблемы охватили несколько населённых пунктов, включая село Целинное, посёлок Малореченка и деревню Ермиловка. Главной причиной кризиса остаётся недостаток питьевой воды, из-за чего люди вынуждены зависеть от организованных поставок.
Ордынский район сталкивается с другой, не менее серьёзной проблемой — в питьевой воде выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Для предотвращения угрозы здоровью жителей в населённые пункты регулярно доставляют чистую воду. В городе Обь аварийная ситуация оставила без водоснабжения многоквартирный дом, усилив давление на аварийные службы.
С 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года Главное управление МЧС Новосибирской области работает в усиленном режиме. Это связано как с праздничными нагрузками, так и с необходимостью поддерживать контроль над ситуацией с водоснабжением в пострадавших районах.