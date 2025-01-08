Режим ЧС введен в Новосибирской области — что происходит

С 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года Главное управление МЧС Новосибирской области работает в усиленном режиме. Это связано как с праздничными нагрузками, так и с необходимостью поддерживать контроль над ситуацией с водоснабжением в пострадавших районах.