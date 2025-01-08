atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 02:53

Published 8 января, 02:53

Modified 8 января, 02:55

Updated 8 января, 02:55

Течь водопроводной трубы

Режим ЧС введен в Новосибирской области — что происходит

8 января 2025, 02:53
Фото: Изображение Midjourney. Течь водопроводной трубы

В двух районах Новосибирской области действует режим ЧС

7 января 2025 года Главное управление МЧС России по Новосибирской области подтвердило продолжение действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в двух районах региона из-за проблем с доступом к воде.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Мошковском районе, селе Новомошковское, с мая 2023 года. Несмотря на усилия местных властей, полностью решить проблему водоснабжения пока не удалось. Жители продолжают сталкиваться с перебоями в подаче воды, а организованный подвоз питьевой воды лишь временно облегчает ситуацию.

Не менее сложная ситуация сложилась в Коченёвском районе, где режим ЧС введён с августа 2024 года. Проблемы охватили несколько населённых пунктов, включая село Целинное, посёлок Малореченка и деревню Ермиловка. Главной причиной кризиса остаётся недостаток питьевой воды, из-за чего люди вынуждены зависеть от организованных поставок.

Ордынский район сталкивается с другой, не менее серьёзной проблемой — в питьевой воде выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Для предотвращения угрозы здоровью жителей в населённые пункты регулярно доставляют чистую воду. В городе Обь аварийная ситуация оставила без водоснабжения многоквартирный дом, усилив давление на аварийные службы.

С 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года Главное управление МЧС Новосибирской области работает в усиленном режиме. Это связано как с праздничными нагрузками, так и с необходимостью поддерживать контроль над ситуацией с водоснабжением в пострадавших районах.

Режим ЧС вводят в Новосибирске — так ли это на самом деле
Узнать подробнее
Читайте также:
Режим ЧС межрегионального уровня хотят ввести в Новосибирской областиРежим ЧС ввели в Новосибирской области — в чем причинаУсловие отмены режима ЧС назвали в мэрии Новосибирска
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Авария#ЖКХ#Водоснабжение#Режим ЧС#Энергетика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика