Традиционный фестиваль снежных скульптур завершился в Новосибирске — итоги

Posted 8 января, 09:58
Published 8 января, 09:58
Modified 8 января, 10:00
Updated 8 января, 10:00
На этот раз темой конкурса стали «Реки России», что символично совпало с юбилейным годом 100-летия дирижёра Арнольда Каца. Участники воплощали образы рек в сочетании с музыкальными мотивами, создавая композиции из снега высотой до трёх метров.
Двенадцать команд из разных уголков России и зарубежья соревновались за звание лучших. По итогам конкурса третье место заняла новосибирская команда «PROFIS_ART», представившая необычную композицию с элементами национального колорита. Серебро отправилось в Омск. Его завоевала команда «Остров свободы», впечатлив жюри точностью и тонкостью исполнения. Первое место заслуженно досталось новосибирской команде «Город 7 мостов». Их работа, объединившая музыкальные элементы и образы сибирских рек, покорила зрителей и судей.
Справка
Сибирский фестиваль снежной скульптуры ведёт свою историю с 2000 года. Идея его проведения зародилась после успешного выступления новосибирской команды на международном фестивале в японском городе Саппоро. Первый фестиваль состоялся в Первомайском сквере Новосибирска в декабре 2000 года. Со временем мероприятие стало традиционным и недавно перекочевало в Центральный парк, а затем — в парк «Арена». Сегодня фестиваль является неотъемлемой частью новогодних праздников города и собирает тысячи зрителей.
Специальный приз мэра Новосибирска Максима Кудрявцева получила команда «Грань» из Якутска за скульптуру «Лена — большая река». Работа передала масштаб и мощь одной из величайших рек России.
Помимо основного фестиваля, 5 и 6 января в парке «Арена» прошёл конкурс снежных скульптур «СнежНОсибирск». В нём участвовали преподаватели школ искусств, ученики, молодёжь и семьи с детьми. Победителей объявили 8 января в торжественной обстановке.