Традиционный фестиваль снежных скульптур завершился в Новосибирске — итоги

Сибирский фестиваль снежной скульптуры ведёт свою историю с 2000 года. Идея его проведения зародилась после успешного выступления новосибирской команды на международном фестивале в японском городе Саппоро. Первый фестиваль состоялся в Первомайском сквере Новосибирска в декабре 2000 года. Со временем мероприятие стало традиционным и недавно перекочевало в Центральный парк, а затем — в парк «Арена». Сегодня фестиваль является неотъемлемой частью новогодних праздников города и собирает тысячи зрителей.