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Posted 8 января, 09:58

Published 8 января, 09:58

Modified 8 января, 10:00

Updated 8 января, 10:00

Одна из скульптур фестиваля

Традиционный фестиваль снежных скульптур завершился в Новосибирске — итоги

8 января 2025, 09:58
Фото: мэр Максим Кудрявцев. Одна из скульптур фестиваля

В Новосибирске завершился традиционный фестиваль снежных скульптур

8 января 2025 года в парке «Арена» состоялось торжественное подведение итогов 25-го международного фестиваля снежной скульптуры.

На этот раз темой конкурса стали «Реки России», что символично совпало с юбилейным годом 100-летия дирижёра Арнольда Каца. Участники воплощали образы рек в сочетании с музыкальными мотивами, создавая композиции из снега высотой до трёх метров.

Двенадцать команд из разных уголков России и зарубежья соревновались за звание лучших. По итогам конкурса третье место заняла новосибирская команда «PROFIS_ART», представившая необычную композицию с элементами национального колорита. Серебро отправилось в Омск. Его завоевала команда «Остров свободы», впечатлив жюри точностью и тонкостью исполнения. Первое место заслуженно досталось новосибирской команде «Город 7 мостов». Их работа, объединившая музыкальные элементы и образы сибирских рек, покорила зрителей и судей.

Справка

Сибирский фестиваль снежной скульптуры ведёт свою историю с 2000 года. Идея его проведения зародилась после успешного выступления новосибирской команды на международном фестивале в японском городе Саппоро. Первый фестиваль состоялся в Первомайском сквере Новосибирска в декабре 2000 года. Со временем мероприятие стало традиционным и недавно перекочевало в Центральный парк, а затем — в парк «Арена». Сегодня фестиваль является неотъемлемой частью новогодних праздников города и собирает тысячи зрителей.

Специальный приз мэра Новосибирска Максима Кудрявцева получила команда «Грань» из Якутска за скульптуру «Лена — большая река». Работа передала масштаб и мощь одной из величайших рек России.

Одна из скульптур фестиваля
Одна из скульптур фестиваля. Фото: мэр Максим Кудрявцев

Помимо основного фестиваля, 5 и 6 января в парке «Арена» прошёл конкурс снежных скульптур «СнежНОсибирск». В нём участвовали преподаватели школ искусств, ученики, молодёжь и семьи с детьми. Победителей объявили 8 января в торжественной обстановке.

Творцы из Москвы, Якутии и ЛНР: как пройдет юбилейный фестиваль снежных скульптур
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