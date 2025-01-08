В Хилке может появиться больше бездомных собак — в чем причина

Идея создания крупных приютов для бездомных животных обсуждается в Новосибирске уже несколько лет. Еще в 2022 году был предложен проект строительства центра на Толмачевском шоссе. Первоначальная стоимость объекта оценивалась в 80 миллионов рублей, но к середине 2024 года затраты возросли до 650 миллионов рублей, что привело к задержке реализации. На сегодняшний день проект на Толмачевском шоссе остается в стадии согласования, и его сроки реализации пока неизвестны.