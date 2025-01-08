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Posted 8 января, 07:21

Published 8 января, 07:21

Modified 8 января, 07:23

Updated 8 января, 07:23

Собака на цепи

В Хилке может появиться больше бездомных собак — в чем причина

8 января 2025, 07:21
Фото: 1MI. Собака на цепи

В Новосибирске рядом с Хилокским рынком может появиться приют для животных

В Новосибирске рассматривается проект строительства нового приюта для бездомных животных на улице Малыгина, неподалеку от Хилокского рынка, сообщили в мэрии Новосибирска.

Место выбрано на территории Верх-Тулинского сельсовета, и оно станет дополнительным пунктом содержания собак, отловленных на улицах города. По данным мэрии, будущий приют планируется как филиал МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». Сейчас идет согласование деталей проекта: определяются объемы строительства, необходимая инфраструктура и сроки выполнения работ. Об этом сообщили РБК-Новосибирск в администрации города.

Идея создания крупных приютов для бездомных животных обсуждается в Новосибирске уже несколько лет. Еще в 2022 году был предложен проект строительства центра на Толмачевском шоссе. Первоначальная стоимость объекта оценивалась в 80 миллионов рублей, но к середине 2024 года затраты возросли до 650 миллионов рублей, что привело к задержке реализации. На сегодняшний день проект на Толмачевском шоссе остается в стадии согласования, и его сроки реализации пока неизвестны.

Отметим, что количество бездомных животных в Новосибирске остается значительным. В 2024 году на улицах города было отловлено 653 собаки, из которых лишь 193 нашли новых хозяев. При этом жалобы на агрессивных животных участились: например, в Дзержинском районе их число выросло в 3,5 раза.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Животные#Строительство#Собаки#Проект#Бездомные животные
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