В Хилке может появиться больше бездомных собак — в чем причина

Posted 8 января, 07:21
Published 8 января, 07:21
Modified 8 января, 07:23
Updated 8 января, 07:23
Место выбрано на территории Верх-Тулинского сельсовета, и оно станет дополнительным пунктом содержания собак, отловленных на улицах города. По данным мэрии, будущий приют планируется как филиал МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». Сейчас идет согласование деталей проекта: определяются объемы строительства, необходимая инфраструктура и сроки выполнения работ. Об этом сообщили РБК-Новосибирск в администрации города.
Идея создания крупных приютов для бездомных животных обсуждается в Новосибирске уже несколько лет. Еще в 2022 году был предложен проект строительства центра на Толмачевском шоссе. Первоначальная стоимость объекта оценивалась в 80 миллионов рублей, но к середине 2024 года затраты возросли до 650 миллионов рублей, что привело к задержке реализации. На сегодняшний день проект на Толмачевском шоссе остается в стадии согласования, и его сроки реализации пока неизвестны.
Отметим, что количество бездомных животных в Новосибирске остается значительным. В 2024 году на улицах города было отловлено 653 собаки, из которых лишь 193 нашли новых хозяев. При этом жалобы на агрессивных животных участились: например, в Дзержинском районе их число выросло в 3,5 раза.