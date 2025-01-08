В Новосибирске начали готовить участок под продление парка «Арена»

Posted 8 января, 03:17
Published 8 января, 03:17
Modified 8 января, 03:19
Updated 8 января, 03:19
Первые шаги на пути к обновлению территории уже сделаны: на участке установили охранные посты и шлагбаумы, чтобы предотвратить заезд транспорта. Также здесь появятся информационные стенды с подробностями проекта, которые помогут горожанам ориентироваться в изменениях, сообщает НГС со ссылкой на мэрию.
Уборка территории станет важной частью подготовки: планируется ликвидация несанкционированных свалок и сбор случайного мусора. Эти меры позволят сделать пространство более уютным и безопасным для жителей, пока основная реконструкция ещё не началась.
Работы по развитию территории запланированы на несколько лет. В 2025 году внимание будет сосредоточено на поддержании порядка и разработке концепции дальнейших преобразований. Главным направлением станет подготовка дизайн-проекта второй очереди развития зоны «Усть-Тула» в Левобережной пойме Оби. Этот масштабный проект должен превратить территорию в привлекательный и современный общественный центр.
В планах на 2026–2027 годы — реализация комплексного благоустройства. Задача властей — не только продлить парк, но и создать инфраструктуру, которая органично соединит его с прилегающими районами.