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Posted 8 января, 03:17

Published 8 января, 03:17

Modified 8 января, 03:19

Updated 8 января, 03:19

ЛДС «Сибирь Арена»

В Новосибирске начали готовить участок под продление парка «Арена»

8 января 2025, 03:17
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. ЛДС «Сибирь Арена»
В 2025 году в Новосибирске начнутся подготовительные работы по расширению парка «Арена», расположенного у нового ЛДС.

Первые шаги на пути к обновлению территории уже сделаны: на участке установили охранные посты и шлагбаумы, чтобы предотвратить заезд транспорта. Также здесь появятся информационные стенды с подробностями проекта, которые помогут горожанам ориентироваться в изменениях, сообщает НГС со ссылкой на мэрию.

Уборка территории станет важной частью подготовки: планируется ликвидация несанкционированных свалок и сбор случайного мусора. Эти меры позволят сделать пространство более уютным и безопасным для жителей, пока основная реконструкция ещё не началась.

Работы по развитию территории запланированы на несколько лет. В 2025 году внимание будет сосредоточено на поддержании порядка и разработке концепции дальнейших преобразований. Главным направлением станет подготовка дизайн-проекта второй очереди развития зоны «Усть-Тула» в Левобережной пойме Оби. Этот масштабный проект должен превратить территорию в привлекательный и современный общественный центр.

В планах на 2026–2027 годы — реализация комплексного благоустройства. Задача властей — не только продлить парк, но и создать инфраструктуру, которая органично соединит его с прилегающими районами.

Парк «Арена» в Новосибирске полностью обесточили на неопределенный срок
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Благоустройство#ЛДС#Проект#Инфраструктура
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