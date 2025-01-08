В Новосибирске начали готовить участок под продление парка «Арена»

Работы по развитию территории запланированы на несколько лет. В 2025 году внимание будет сосредоточено на поддержании порядка и разработке концепции дальнейших преобразований. Главным направлением станет подготовка дизайн-проекта второй очереди развития зоны «Усть-Тула» в Левобережной пойме Оби. Этот масштабный проект должен превратить территорию в привлекательный и современный общественный центр.